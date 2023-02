In articol:

Cine sunt Kimberly și Holler, al șaselea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023.

Cine sunt Kimberly și Holler, al șaselea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023

Dragoș Bucur a apăsat pe butonul auriu și a trimis concurenții direct în semifinalele de la Românii au Talent, sezonul 13.

Kimberly și Holler de la Românii au Talent 2023 s-au născut în Spania, dar provin dintr-o familie de circari italieni. Cei doi frați duc tradiția circului mai departe, fiind a 17-a generație de circari.

Holler și Kimberly Zavatta Bogino au 23, respectiv 21 de ani. Cei doi concurenți de la Românii au Talent, sezonul 13, au prezentat numărul lor de patinaj acrobatic în multe țări ale lumii.

„Venim din Spania, de la circ. Suntem a 17-a generație de artiști de circ. Bunicii și străbunicii noștri, toți au fost artiști de circ, așa că aveam această pasiune de când ne-am născut. Vrem să continuăm tradiția familiei.

Pe când alți copii se jucau, noi ne antrenam, ca să reușim să facem ceea ce ne place. E o viață plină de sacrificii. O viață frumoasă, dar care implică sacrificii. Avem un număr de patinaj acrobatic care e foarte periculos. Trebuie să avem încredere unul în celălalt. Firește că la început am căzut de multe ori, deoarece e periculos și la cea mai mică greșeală poți să aluneci și să ieși din ring

Mereu am visat să călătorim, să vedem locuri noi, să facem înconjurul lumii cu numărul nostru. Cea mai mare scenă pe care am patinat a fost Cirque du Soleil la New York”, au spus cei doi concurenți de la Românii au Talent.

Citește și: Cine sunt Ramadhani Brothers de la Românii au Talent 2023. Numărul lor întrece orice alt număr de echilibristică

Kimberly și Holler, al șaselea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: De ce este Bianca Drăgușanu una dintre cele mai controversate persoane. Vedeta a recunoscut tot la „Fiță cu Adiță”: „N-are rost să-mi consum energia”- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

Dragoș Bucur a apăsat butonul auriu la Românii au Talent, sezonul 13

Dragoș Bucur a dat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 13, după ce Kimberly și Holler au terminat de prezentat actul lor artistic.

Astfel, Kimberly și Holler se numără printre semifinaliștii de la Românii au Talent și au mari șanse să ajungă în finala competiției.

„Doamne, ce moment! Ne-ați lăsat mască. Am mai văzut încercări de genul acesta, dar mi se pare că sunteți cei mai buni pe care i-am văzut.”, a spus Andra.

„Sunt și talentați, arată și bine, sunt și frumoși, sunt și familie. Cred că pe noi ne înspăimântă că sunt la graniță cu perfecțiunea. E prea bine.”, a spus Andi Moisescu.

„Fiecare dintre noi lucrează în showbiz. În momentul în care vezi pe cineva că se apropie de punctul maxim nu se poate să nu recunoști performanța dusă la maxim. Eu nu știu unde se poate mai mult de atât în tipul ăsta de artă. Ca să nu mai vorbesc atât de mult fac un lucru care îmi vine acum... ”, iar în acel moment, Dragoș Bucur a dat Golden Buzz.

Citește și: Aitor Frances a revenit la Românii au Talent 2023! Concurentul a fost la un pas de a provoca o tragedie, în sezonul anterior

Kimberly și Holler, al șaselea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbata Morților 2023. Ce se face și ce nu se face în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Infidelul”.

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Infidelul”, doar la Kanal D.

Serialul turcesc „Infidelul” spune povestea lui Asya (Cansu Dere), eroina seriei, o femeie care a primit tot ce și-a dorit de la viață: frumusețe, carieră, un copil și un soț perfect.

Istoria personală a frumoasei Asya Arslan este una cu totul emoționantă. Încă de la o vârstă fragedă, Asya a rămas orfană, iar dorința ei cea mai mare a devenit aceea de a-şi întemeia un cămin fericit. Anii au trecut, Asya a devenit un medic renumit, şi în acest context a ajuns să-l întâlnească pe Volkan (Caner Cindoruk), un bărbat charismatic, de profesie arhitect, de care s-a îndrăgostit.

Asya și Volkan și-au întemeiat o familie, iar din dragostea lor a venit pe lume Ali (Alp Akar), băiatul cuplului. Asya și-a văzut visul cu ochii: o căsnicie fericită și o familie iubitoare, la care a visat întotdeauna. Ani buni, Asya și Volkan au conviețuit în armonie deplină, și niciunul nu își imagina că viața pe care o trăiau era doar „liniștea de dinaintea furtunii”.