Ciprian Marica e amenințat cu falimentul, în calitatea sa de finanțator al clubului Farul Constanța, din Liga a 2-a. "Echipa fanion de fotbal a Constanței are din nou probleme financiare. Cu o conducere relativ proaspătă, prin preluarea echipei de către fostul atacant al naționalei României, Ciprian Marica, s-a stabilit ca obiectiv renașterea acestui club și la revenirea în primul eșalon, unde se joacă… fotbalul adevărat și unde Farul Constanța ar trebui să își aibă locul....Coronavirusul a înghețatcampionatul și s-a decis ca doar primele șase echipe din clasament să se războiască pentru promovarea în Liga 1, Farul nefiind printre ele. Ciprian Marica a anunțat joi că au fost teleportați în sezonul următor și urmează pregătirea pentru… 2021.”, a dezvăluit tomisnews.ro.

„Între timp, societatea comercială care a oferit servicii de pază și protecție pentru Farul invocă facturi neplătite, care ajung la peste 115.000 lei, prima dintre ele fiind din noiembrie 2019 și cea mai recentă din martie a.c. Astfel, a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, prezentând procesele verbale prin care se atestă prestarea de servicii. Administratorii societății ne-au precizat că, dacă facturile nu vor fi achitate, vor merge până la solicitarea falimentului.”, a mai relatat sursa citată. (vezi ce afaceri l-au îngropat în datorii pe Ciprian Marica)

Ciprian Marica e amenințat cu falimentul: "Nu este o sumă de speriat"

„Sunt discuții juridice, pentru că acolo se invocă niște chestiuni cu care noi nu suntem de acord. Când am venit la Farul, erau 7.000 de datorii! Acum, pentru fiecare chichiță toată lumea sare în sus. Se discută și le vom clarifica. Dorim să știm în ce bază s-au făcut acele facturi, am făcut solicitări în acest sens. Sunt probleme pe care le are toată lumea și Viitorul și toate celelalte echipe. Nu este o sumă de speriat, dar trebuie să fie o bază în spate pentru ele, nu?”, a spus Ciprian Marica, pentru TOMIS NEWS.

Ciprian Marica (34 de ani), fostul atacant al echipei naționale, în prezent finanțator la Farul Constanța, a fost în prim-plan acum câteva săptămâni, după ce o filmare compromițătoare cu el și Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la firma Transgaz, a fost făcută publică. Cei doi au fost surprinși, în 2019, în aceeași cameră de hotel de soțul femeii, dar filmarea a apărut în spațiul public de-abia pe 29 aprilie 2020.