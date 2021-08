Cîțu cu alcoolul, Orban cu fumatul! Șeful PNL a fost exmatriculat temporar după ce a fost prins pufăind de directorul liceului!

In articol:

Ludovic Orban nu a fost nici el prea cuminte în tinerețe, iar din această cauză a avut destul de multe probleme în timpul liceului.

Ludovic Orban, prins fumând după ”un pont” al unui coleg

Șeful PNL a copilărit la Brașov și a fost elev al Liceului Andrei Șaguna. Bun la învățătură și chiar olimpic la fizică, Orban a fost de mai multe ori în pericol de a se trezi cu nota scăzută la purtare din cauza boacănelor pe care le făcea.

Marele viciu de-o viață a lui Orban a fost fumatul (chiar și azi mai scapă câte un fum pe holurile Parlamentului, deși este spațiu închis). În liceu, el a fost prins de director fumând în subsolul școlii, acolo unde repeta cu trupa lui rock pentru care alesese un nume inedit: ”Bachus”. Drept urmare, a fost exmatriculat pentru două zile timp în care, conform regulamentului din acea perioadă, a muncit pentru liceu.

Ludovic Orban nu a putut scăpa de cel mai mare viciu, fumatul

„Aveam o formație și aceasta repeta în clubul care era la subsolul Liceului Andrei Șaguna. Acolo erau instrumentele muzicale și acolo repeta formația Bachus – așa se numea. Era ziua unui coleg de-al meu din formație și am făcut o petrecere la care am și fumat și, din păcate, ne-a prins directorul, care ori nu avea ce face și bântuia prin liceu, ori a venit ”la pont” în cazul în care ne văzuse cineva.

C um doar trei dintre noi, care eram în trupă, aveam acces în club – unde, teoretic, mergeam doar ca să facem repetiții-, noi, aceștia, am fost făcuți responsabili de întreaga dandana. Ca pedeapsă, am fost puși să alegem între a ne tunde zero – variantă inacceptabilă! – sau a fi eliminați pentru două zile. Am ales, binențeles, eliminarea, dar una în care de fapt am muncit pentru liceu: am sudat, împreună cu maistrul care ne făcea pregătirea tehnică, porțile de pe terenul de fotbal”, a povestit Ludovic Orban pentru cetateanul.net .

Citeste si: Ludovic Orban, primele declarații după ce s-a aflat că Florin Cîțu a făcut pușcărie în SUA: „Mai devreme sau mai târziu se află”

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

A sărit pe geamul clasei și a plecat cu fetele la muzeu

Nu a fost singura problemă pe care Orban a avut-o în liceu. El a mai ajuns în biroul directorului o dată după ce a aruncat cu pungi cu apă după fete. Altă dată, el a sărit pe geam pentru a nu da teza la fizică, supărat că nu a fost lăsat să meargă la olimpiadă din cauza unui coleg cu părinți mai influenți, care luase o notă egală cu a lui.

Ludovic Orban, în tinerețe, cu o bere în mână[Sursa foto: Sursă: Cetățeanul.net]

„De supărare, în trimestrul următor am chiulit de la teza de fizică. Eu și alt coleg, Marius, am sărit pe geam chiar înainte de teză și ne-am dus la Muzeul de Științele Naturii, nu singuri, ci împreună cu două fete. Evident, a trebuit să dau teza ulterior și am fost aspru muștruluit de mama mea, care a fost informată imediat de profesoara de Fizică de chiulul de la teză. Nu aveam o problemă cu Fizica, dar a fost o formă de frondă, de protest”, s-a destănuit Ludovic Orban.

Citeste si: Cât de mult băuse Florin Cîțu! Sindicatul Europol traduce alcoolemia cu care a fost prins la volan, în SUA: „Nu este o simplă contravenție”

Orban a avut o piesă cu Șerban Georgescu, primul soț al Mădălinei Manole

O altă poveste mai puțin știută despre fostul premier al României este că în timpul facultății a înregistrat o piesă pentru radio cu Șerban Georgescu, primul soț al Mădălinei Manole. Pe atunci, Orban cânta cu trupa ” Proiect”.

Șerban Georgescu a făcut o piesă cu Ludovic Orban

„Textul de început era ”E întuneric și e frig și-n jurul meu aș vrea să strig” iar Șerban Georgescu ne-a spus ”Bă, vreți să mă băgați în pușcărie? Cum să înregistrez așa ceva? Schimbați textul!”. Cum asta era piesa, am rămas doar cu o singură înregistrare. De prin anul trei am intrat în partea mai grea a facultății, iar clăparul s-a dus la o altă trupă mai cunoscută, și așa s-a terminat cariera mea artistică”, și-a mai amintit Ludovic Orban.