Clanul Duduianu a fost lovit de blestem chiar înainte de asasinarea lui Emi Pian. În 2018 au murit Ion și Cristofor Duduianu, frații lui Niculae Duduianu și unchi ai lui Emi Pian. “Ion Duduianu, zis Segher, dar caruia multi ii spuneau "Faraonul", a decedat in 2018 la Spitalul Orasenesc din Gaesti unde a fost adus dupa ce i s-a facut rau in Penitenciarul din Gaesti. Interlopul executa o pedeapsa de 10 ani pentru pentru camatarie, constituire de grup infractional organizat si trafic de persoane. Decesul a avut loc cu o saptamana inainte de a intra in comisia de liberare conditionata.”, a relatat ziare.com.

"El se stia cu probleme cardiace. Avea antecedente. Mai suferise un infarct. La cateva secunde dupa ce a fost adus cu dureri in piept a intrat in stop cardiorespirator. O ora a durat resuscitarea. Nu s-a mai putut face nimic", declara un oficial al Penitenciarul Gaesti. Surse medicale declarau atunci Ion Duduianu ar fi a presimtit ca o sa moara. Cand a fost dat jos din ambulanta le-a spus cadrelor medicale: "Aveti grija ca eu mor", s-a mai scris. (vezi cine va prelua conducerea clanului Duduianu după moartea lui Emi Pian)

Clanul Duduianu este lovit de blestem: "Au fost funeralii uriașe"

"Au fost funeralii uriase care au durat mai multe zile. Manelistii Adrian Minune, Sorin Copilul de Aur, Dorel de la Popesti, formatia lui Dan Bursuc, dar si multi altii, au cantat la sicriul lui Segher. Au curs dedicatii cu zeci de mii de euro, dar si rauri de lacrimi. La inmormantarea interlopului din cimitirul Tunari au participat sute de persoane. Zeci de masini de lux s-au incolonat in spatele camionului pe care se afla sicriul, iar Sorin Copilul de Aur transmitea dedicatiile. Ceremonii funerare demne de un faraon", a mai relatat sursa citată.

La doua luni dupa acest incident, in decembrie 2018, a murit si fratele lui Segher si Pian, Cristofor Duduianu, zis Imparatul. S-a intamplat pe un pat de spital din Bucuresti, dupa ce a fost adus in coma direct din unitatea spitaliceasca a inchisorii Rahova, unde era inchis pentru mai multe fapte grave. Probemele cu diabetul s-ar fi agravat brusc.

Clanul Duduianu este lovit de blestem: "Tu când ai venit pe acasă, îți vezi tatăl mort pe masă"

In mod similar, funeraliile in cazul Imparatului au fost pe masura. Inmormantarea a avut loc in comuna Lilieci (Ialomita), iar la ea au participat mai multi manelisti: Florin Salam, Adrian Copilul Minune sau Sorinel Pustiu. In ultima noapte de priveghi, Florin Salam a cantat langa catafalcul unde era depus trupul neinsufletit al lui Duduianu. Alaturi de el era unul dintre fiii Imparatului, Anaser Duduianu, cel care prelua conducerea familiei.

"Nu intra mancarea in mine, pleci, tata, de langa mine! / Si raman cu fratii mei, fara tata langa noi", "Ies afara, incep si zbier, mor cu foc de Anaser / Care il astepta acasa si acum il vede mort pe masa / Il astepta cu nerabdare, sa scape de inchisoare", "Iarta-ma copilul meu, ca te las cand ti-e mai greu / Copilul meu, ma duc la Dumnezeu / Insa eu te rog ceva, sa nu-ti lasi familia", "Patru ani te-am asteptat si acum rau te-am suparat / Tu cand ai venit pe acasa, iti vezi tatal mort pe masa", canta Florin Salam. Dupa moartea celor doi frati, Niculae Duduianu (60 de ani), zis "Pian", a preluat conducerea clanului. In 2019, el a fost condamnat la inchisoare pentru ca a trecut intentionat cu masina peste un pieton care traversa regulamentar. Asa ca "Emi Pian" a fost nevoit sa preia el conducerea, desi avea doar 39 de ani.