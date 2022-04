„Clar sarcina s-a pierdut” Vlăduța Lupău, vestea care a dărâmat-o! Abia aflase că e însărcinată din nou: „De ce mi se întâmplă mie asta?”

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică de petrecere de la noi. Se poate mândră că de-a lungul timpului lucrurile au mers ca pe roate în ceea ce privește viața profesională, dar nu la fel poate spune despre cea personală, căci a pătimit destul de mult din cauza a două

sarcini pe care le-a pierdut. A traia oară se pare că a fost cu noroc, însă nici de această dată nu a fost ocolită de neplăceri. Ea a dezvăluit recent ce i s-a întâmplat, iar toată lumea a rămas pur și simplu fără cuvinte.

Vlăduța Lupău: „ Vine analiza și văd rezultatul. Sarcina s-a pierdut”

După două sarcini pierdute, Vlăduța Lupau nu mai avea nicio speranță. Dar iată că viața a răsplătit-o pentru toate câte a pătimit. Totuși, și la a treia sarcină a trecut printr-o sperietură îngrozitoare. A făcut o analiza care urma să-i arate dacă sarcina decurge cum trebuie, iar rezultatul pur și simplu a îngenuncheat-o. Medicul a anunțat-o că pierduse sarcina.

Ei bine, la scurt timp totul a ieșit la iveală. Se pare că, de fapt, analiza pe care a văzut-o inițial era una mai veche, iar bebelușul ei era sănătos.

Vlăduța Lupău și soțul ei numără acum zilele din calendar până când își vor ține băiețelul în brațe.

„Eu una nu m-am bucurat deloc până să trec pragul de trei luni, să am toate analizele făcute și confirmat că totul e în regulă. E o traumă la nivelul oricărei femei, chiar dacă mai are acasă 10 copii. Te întrebi de ce ție și de ce s-a întâmplat. Am spus că n-a fost să fie, Dumnezeu știe mai bine de ce, când o să fie, dacă o să fie.

Când eram așa în vârf de munte și îmi ieșise analiza aia, îi trimisesem lui Adi, era chiar de 1 decembrie și doctorița mea mi-a zis că analiza trebuie refăcută la 48 de ore. Ca să îți dai seama dacă merge bine și sarcina e încă acolo, mai ales că eu am avut două sarcini pierdute, la început. Nu erau bune. Și mă duc să refac analiza, vine rezultatul, eu eram la a doua zi de filmări. Vine analiza și văd rezultatul mai mic. Automat când vezi rezultatul mai mic, clar sarcina s-a pierdut. Atunci a fost momentul când a picat cerul și lumea pe mine. S-a terminat filmul, tot. În seara aia nu mi-am mai spus rugăciunile. Eram De ce mi se întâmplă mie asta? De ce, de ce? Nu trebuie să îl întrebi pe Dumneze de ce, trebuie să îi mulțumești.

Mai trec două zile și mă duc la control. Și îmi zice doamna doctor: Vlăduța, avem o minune aici. Tu nu ai pierdut sarcina. Aici este sarcina. M-a trimis să refac analiza, iar rezultatul era pozitiv. Nu pierdusem sarcina. Cealalta analiză era de acum un an, de la cealaltă sarcină, se pierduse”, a povestit Vlăduța Lupau într-un podcast.

Vlăduța Lupău a aflat după două sarcini pierdute că suferă de endometrioză

Deși nu a dorit să facă public acest aspect din viața sa, Vlăduța Lupău și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre obstacolele pe care le-a traversat în drumul său de a deveni mamă. În urmă cu ceva timp, cunoscuta artistă a pierdut două sarcini, însă nu și-a pierdut speranța, încercând să facă tot posibilul pentru a depista care este problema, de fapt.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia.(...) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut.(...) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult, eram și mai dornici să se întâmplă și să fie, adică minunea să existe.(...) În urma mai multor analize am descoperit la un moment dat că eu am endometrioză.”, a declarat Vlăduța Lupău în podcast-ul lui Mihai Morar.