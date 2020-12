Claudia Pătrășcanu, strigăt disperat după ce a ajuns din nou în fața judecătorilor, în divorțul cu Gabi Bădălău: „Voi detalia cu lux de amănunt tot ce am trăit in acea casa, ce am văzut”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău trec printr-un divorț extrem de dureros. La câteva luni după ce artista a anunțat că nu mai formează un cuplu cutatăl copiilor ei, cei doi foști parteneri de viață au mers împreună într-o vacanță și toată lmea se întreba dacă nu cumva s-au împăcat. Lucrurile se pare că sunt însă destul de grave între ei și nici nu se pune problema de un divorț discret, căci frumoasa cântăreața a lansat acuzații grave în mediul online.

Claudia Pătrășcanu își strigă disperarea pe internet

Nemulțumită de modul în care se desfășoară procesul de divorț. Claudia Pătrășcanu a publicat pe internet un mesaj în care vorbește despre situația în care se află în acest moment. Artista cere ca fostul partener de viață să fie testat pentru consumul de substanțe interzise și afirmă că are dovezi care îl incriminează pe acesta.

„Ce credeți dragi mămici, dragi oameni ai țării acesteia (…) ieri am avut o altă înfățișare a divorțului și a custodiei, iar după 1 an și 4 luni, se întâmplă același lucru. Pe tot parcursul acestui an, încă, soțul se prezintă când dorește, aduce scutiri medicale atât pentru el cât și pentru martori, se amâna din motivul vacanțelor pe care le motivează acesta, doar pentru a-și bate joc și a mă lungi la infinit cu acest proces', a scris Claudia Pătrășcanu.

Artista este sigură că este nedreptățită din cauza celebrității fostului ei soț, Gabi Bădălău.

„În țara noastră femeia poate sa fie bătută, maltratată, înșelată, copiii să fie uitați de existența lor, să fie aruncați în strada și totuși autoritățile, legile să nu miște un deget până acum, doar pentru că la mijloc exista acest nume Bădălău!

Daca până acum nu am făcut mai nimic și am lăsat instanța sa facă ceva, observ că este cazul sa strig cu disperare, căci poate ma aude domnul Ministru al Justiției, poate mă aude toată țara aceasta în care trăim și în care nu se face nimic. Precizez că de azi înainte voi detalia cu lux de amănunt tot ce am trăit in acea casa, ce am văzut, ce trăiesc in continuare fără temeri și voi dezvălui ceea ce am depus la dosar in tot acest timp, căci până acum mi s-au respins probele audio, video. Nimeni nu dorește sa le vadă sau sa le asculte, toate plângerile penale împotriva soțului nu au fost menționate niciodată, plângeri penale făcute atât la poliție, procuratură, cereri peste cereri, protecția copilului,etc.

Claudia Pătrășcanu

Tot ieri așteptam sa ne fie acceptat ceea ce am cerut cu disperare către instanță și mai exact TESTAREA pentru consumul de substanțe interzise, știind încă din timpul căsniciei, având confirmarea celor din anturajul soțului', dovezi audio depuse la dosar, confirmările multor persoane….. dar ne a fost respinsă cererea categoric, iar avocații soțului' și-au ieșit din fire în fața doamnei președinte pentru ca nu sunt de acord cu acest lucru. De ce oameni buni ar fi cineva împotriva acestui test dacă ar fi curat ca lacrima???', a mai scris Claudia Pătrășcanu.