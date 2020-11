Scandal monstru în showbiz! O celebră cântăreață din România, acuzații grave la adresa fostului soț: „A spus că o să plătească pe cineva cu o mașină să intre în mine și va mușamaliza totul”

Claudia Pătrașcu [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Claudia Pătrașcu a vorbit despre drama prin care a trecut, cât timp a încercat să divorțeze de fostul ei soț. Se pare că Gabi Bădălau o jignește și îi aruncă tot felul de vorbe dure, chiar dacă cei doi soți au decis să meargă pe drumuri diferite.

Claudia Pătrașcu, declarații despre divorțul cu Gabi Bădălau

În cadrul unui interviu, celebra cântăreață a declarat că nu mai are liniște de când s-a despărțit de fostul ei soț. De asemenea, Claudia a adăugat faptul că Gabi o jignește în continuare și îi este frică de faptul că îi poate lua copiii.

„Am ajuns să îmi strig durerea de mamă și să scriu niște mesaje prin care să nu jignesc poate cum face soțul meu jingește, că vreau, nu vreau, ajung la urechile mele. Suntem două persoane publice și nu mi-am imaginat vreodată că vom ajunge într-un mare scandal ca acești copiii ai noștri minunați să citească pe Google. Nu doresc nimănui să treacă nimeni prin ce trec eu”, a spus artista.

În plus, cântăreața mai susține faptul că are momente în care simte că este depășită de aceste probleme. Tot ce își dorește este să ca cei doi copii să rămână cu ea.

„Știu că acești copii trebuie să rămână la mamă. Se iau doar când mama e denaturată, în situația mea nu se discută. Oamenii ăștia nu au ce să-mi reproșeze niciodată, pentru că sunt o mamă impecabilă. Când m-au dat afară cu doi copii, am fost singura care i-a protejat. Nu au oamenii ăștia ce să-mi reproșeze, dar îmi fac rău pe toate părțile”, a adăugat Claudia Pătrășcanu.

"M-a amenințat cu moartea"

Declarațiile șocante despre fostul soț nu s-au oprit aici! Claduia a mai vorbit și despre amenințările primite din partea lui Gabi. Se pare că la un moment dat, femeia chiar a fost amenințată cu moartea de către propriul soț. Ba chiar mai mult, acesta ar fi spus că o să plătească pe cineva să o lovească cu mașina.

„Am apărut o dată la televizor și am spus că am fost amenințată cu moartea. M-a amenințat cu moartea. Am trecut de etapa fricii, când îmi era frică să merg și pe stradă, pentru că m-a amenințat că o să plătească pe cineva cu o mașină să intre în mine și va mușamaliza totul și nu va ști nimeni nimic ca și cum am făcut un accident”, a continuat cântăreața.