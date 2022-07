Claudia Puican și Armin Nicoară nu sunt căsătoriți. Ce a reprezentat, de fapt, petrecerea din Turcia și cum va arăta adevărata nuntă

In articol:

În urmă cu două săptămâni, lumea mondenă a fost acaparată de o petrecere cu fast. Armin Nicoară și Claudia Puican fiind pionii principali ai evenimentului ce a avut loc în Turcia.

Atunci, cei doi amorezi au lăsat să se înțeleagă că au pus în scenă o nuntă cum nu s-a mai văzut.

Doar că acum s-a aflat, de fapt, ceea ce au sărbătorit cei doi artiști și invitații lor.

Armin Nicoară și Claudia Puican nu au putut să se căsătorească

În cadrul unei emisiuni TV, Armin Nicoară a mărturisit că la jumătatea lunii iunie el și cea pe care a cerut-o de soție nu s-au căsătorit, ci doar și-au sărbătorit logodna.

De fapt, planul lor era să ajungă pe repede înainte în fața ofițerului de stare civilă, cununia trebuind să aibă loc chiar pe aeroport, doar că programul artistic al lor și al nașei Georgiana Lobonț nu le-a permis acest lucru. Astfel că totul a luat o altă întorsătură, însă deloc una neplăcută.

”Noi ne-am apucat să organizăm, să mergem la primărie, la biserică, să vorbim cu preotul. Mama s-a ocupat de tot ce înseamnă. Noi am început să organizăm și în Turcia cheful, a fost totul perfect. Până la urmă, când a discutat cu fratele meu, că el se ocupă de formația noastră, i-a spus că nu cred că ajungem de la eveniment la aeroport, că mama a discutat să facem pe aeroport cununia civilă și după să plecăm în Turcia. Totul a fost perfect, dar Georgiana avea eveniment în Italia, noi am avut eveniment în ziua aceea. Claudia fusese la Severin, noi la Hațeg(...) Nu ne-am mai încadrat în timp, nu am mai putut să opresc petrecerea din Turcia și de aia toată lumea a crezut că a fost nunta”, a spus Armin Nicoară la un post TV.

Astfel că în scurt timp, după petrecerea de logodnă cu fast din Turcia, Armin Nicoară și Claudia Puican pun acum la cale o nuntă ca în povești.

Cei doi urmează să organizeze o nuntă grandioasă, în România, cu cel puțin 1.000 de persoane care să le fie aproape, dar și cu mai multe perechi de nași, așa cum este tradiția în zona din care provin.