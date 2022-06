„Va fi cireașa de pe tort a acestei petreceri”. Georgiana Lobonț a dezvăluit care este mare surpriză de la nunta lui Armin Nicoară | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican se bucură de momente superbe la nunta din Turcia, petrecerea având loc într-un resort de lux din Turcia.

De la eveniment nu lipsesc nici artiștii și nici prietenii apropiași sufletului lor, iar atmosfera este una incendiară.

În Antalya, alături de Armin și Claudia a mers și Georgiana Lobonț, artista având și un mesaj special pentru cei doi îndrăgostiți. Pe lista de artiști prezenți la petrecerea lui Armin și a Claudiei se mai numără și Fane Bănățeanu, Vlad Mihuț și Andrada Cerna, iar în Turcia s-au deplasat și rudele, dar și cei mai apropiați prieteni.

Ce le urează Georgiana Lobonț celor doi îndrăgostiți

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Georgiana Lobonț și au aflat ce le transmite artista celor doi îndrăgostiți la marele eveniment. Vedeta a ales trei lucruri esențiale în orice relație de cuplul reușită.

„Le transmit tot binele din lume, iubire, fericire și înțelegere”, a povestit Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Ce surprize sunt la nunta lui Armin Nicoară din Turcia

Armin Nicoară și Claudia Puican se bucură de o petrecere cu totul și cu totul specială. Totul a fost pregătit în cel mai mic detaliu, iar invitații au parte de surprize care mai de care mai frumoase. Nunta în stil turcesc este un moment de neuitat pentru cei doi, iar muzica a fost alesă pe sprânceană.

Georgiana Lobonț ne-a dezvăluit care va fi cireașa de pe tort la acest eveniment și mai ales cât de mult s-a muncit ca totul să iasă exact așa cum își doresc cei doi îndrăgostiți. Invitații sunt cazați într-un resort de lux din Turcia, însă petrecerea urmează să aibă loc la un hotel tradițional.

„ Cele mai faine melodii de petrecere le-am pregătit pentru ei, dar vor avea o formație turcească care va fii cireașa de pe tort a acestei petreceri. Totul este pregătit în cel mai mic detaliu, la un alt hotel de lux cu specific turcesc.

Mama Armina a fost super implicată, ea a umblat peste tot și a rezolvat totul ca aceasta petrecere să iasă la cel mai înalt nivel”, a dezvăluit Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican, momente de excepție înainte de nuntă

Armin Nicoară a vorbit despre povestea de iubire cu artista într-un interviu acordat în trecut, pentru WOWbiz.ro. Artistul a mărturisit, la câteva zile după ce i-a pus inelul pe deget Claudiei, că a cerut-o de soție într-o biserică, acolo unde au și filmat videoclipul celei mai noi piese, „Primul pas”.

„Când am văzut câtă grijă are de mine și cât de mult mă iubește, mi-am dat seama că nu există altcineva mai potrivit pentru mine decât cum e ea. Nu am cuvinte, pentru că sunt emoționat, e și ea lângă mine și mă ascultă cum îi declar toată iubirea mea ”, a declarat Armin Nicoară, în trecut, pentru WOWbiz.ro.

Cuplul a lansat o melodie care descrie dragostea lor, iar din videoclipul piesei se vede că locul în care frumoasa artistă a fost cerută de soție este unul de poveste.

„ Cadoul este pentru mine și Claudia, pentru că acum a spus oficial DA. Melodia se numește <Primul pas>, va fi și dansul nostru, dansul mirilor și tocmai de aceea va fi și pentru toți mirii cărora le vom cânta în viitor. În sfârșit, după atâtea cereri, acum e oficial soția mea.

Acum este Claudia Nicoară, nu mai este Claudia Puican. Ne bucurăm, Claudia este foarte fericită, nici nu i-a venit să creadă. Momentul în care am cerut-o a fost într-o biserică, acolo am filmat videoclipul. În fața altarului, în timp ce filmam, am scos inelul și când a văzut s-a emoționat, nici nu a știut dacă e adevărat, nu se aștepta la acel moment. Am zis că și primul nostru dans și cererea să fie ca la carte”, a povestit el, la acel moment.

