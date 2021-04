Claudia Radu de la Chefi la Cuțite a izbucnit în lacrimi la tv! Drama prin care trece: „Mereu am fost surpraponderală”

In articol:

Claudia Radu este una dintre cele mai îndrăgite concurente ale sezonului 8 al emisiunii Chefi la cuțite. Tânăra a ajuns imediat la inimile telespectatorilor, chiar dacă nu a reușit să ajungă în marea finală a competiției. Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Claudia Radu a vorbit despre un moment mai dificil din viața ei.

Fosta concurentă s-a confruntat cu foarte multe critici din cauza kilogramelor în plus. Încă din perioada copilăriei și până în prezent, ea a trebuit să facă față bullying-ului.

„De mic copil s-a întâmplat. Mereu am fost surpraponderală. Pur și simplu am arderile lente. Cam orice mănânc, se pune, trebuie să am grijă ce mănânc. Și de mic copil, cum sunt copiii 'grasa, grasa', copiii mici și normal au continuat de-a lungul anilor de școală. Cel mai greu a fost în liceu, pentru că acolo mi-era cel mai greu, deja știam ce se întâmplă, asimiliam altfel lucrurile astea, le punem la suflet. Cel mai dificil mi-a fost în clasele 9-10”, a declarat Claudia Radu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Claudia Radu de la Chefi la Cuțite, subestimată din cauza modului cum arăta

Claudia Radu a dezvăluit că cel mai dificil a fost să se confrunte cu criticile din partea celor din jurul ei. Din cauza kilogramelor în plus, mulți nu o considerau o persoană inteligentă. „Cel mai tare mă durea că eram subestimată intelectual. Mulți credeau că nu au nimic în cap și mulți cred asta. Li se pune multor persoane supraponderale eticheta asta și cel mai mult m-am bucurat în clasa a 9-a, când le-am dat așa, o 'palmă peste față', când am obținut locul I în clasa mea și efectiv au rămas cu gura cascată. Nu se așteptau ca fix eu să fiu premiată”, a adăugat Claudia Radu.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a izbucnit în lacrimi în direct, în timp ce povestea despre drama prin care a trecut. Claudia Radu le-a transmis un mesaj celor care au jignit-o de-a lungul anilor.

„Fiecare lasă traume în felul lui. Ce să le zic… să aibă o viață frumoasă și copiii lor să nu aibă parte de ce mi-au făcut ei mie. Îmi cer scuze, mereu când vorbesc despre asta îmi vine să plâng. La' Chefi la cuțite' a fost pentru prima oară când am vorbit în fața unei audiențe mari despre asta, până atunci vorbisem doar cu prietenele mele cele mai bune. Părinții nu știau, familia nu știa, de aceea m-am și emoționat atunci”, a mai spus Claudia Radu.