Claudia și Cristian de la Casa Iubirii, un nou cuplu? Blondina a vorbit deschis despre relația lor: “Am dansat foarte apropiați” | EXCLUSIV

Claudia, eliminată din Casa iubirii, face primele declarații despre experiența ei în emisiune, despre cunoașterea cu Alex, dar și despre prima ei întâlnire cu Cristian, un alt fost concurent. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a menționat că nu s-a așteptat ca toți băieții să o voteze spre eliminare, că și-ar fi dorit să mai rămână și că a

Claudia, adevărul despre relația cu Cristian

simțit că a stat prea puțin timp. Claudia a povestit că s-a înscris în concurs pentru Emanuel, dar când a venit în casă a fost dezamăgită că acesta avea deja o relație cu Andreea. Cu toate acestea, a încercat să-l cunoască pe Emanuel și a inițiat certuri cu Andreea și prietena ei, Bianca. Aceasta a spus despre cunoașterea ei cu Alex că nu a fost una plăcută, menționând că Alex era prea agresiv pentru ea.

De când a intrat în Casa Iubirii, Claudia a susținut că cel pe care l-a plăcut cel mai mult a fost Cristian. Din păcate nu a apucat să îl cunoască în emisiune, dar surpriza face ca cei doi să își fi dat întâlnire afară. Claudia a povestit tot despre cunoașterea lor, cât au fost de apropiați și cum vor evolua lucrurile.

"Aș vrea să îl cunosc mai mult, pentru că ne-am cunoscut deja. Nu aveam în gând chestia asta, noi am făcut un live pe TikTok, dar noi ne-am cunoscut în realitate. Când am ieșit din casă eu nu l-am căutat, nu i-am scris și nici el mie. Într-o zi, când a fost eliminarea mea, am făcut un live pe TikTok și am intrat amândoi. Am vorbit acolo puțin, weekendul ăsta el a venit în București de la Galați și mi-a scris dacă vreau să mă duc în Centrul Vechi să bem ceva. Am fost, de fapt am ieșit în club amândoi. Mi-a plăcut mult sincer, îmi place mult de el. Îmi place vibe-ul lui. E frumos și îmi place că vorbește italiană. El nu mi-a spus ce părere are despre mine, dar ne-am conectat așa puțin eu cred. El acum e la Galați, mi-a tot scris să mai ieșim, dar nu am avut timp. Am dansat împreună, ne-am apropiat, nu ne-am sărutat, dar am fost foarte aproape acolo, mi-a plăcut. Mi-aș dori foarte mult să mă mai văd din nou cu el.", a declarat Claudia.

Claudia, totul despre relația toxică din Spania

În urmă cu ceva timp, Claudia a avut un iubit toxic, o experiență din care a învățat foarte multe. Din cauza stresului pe care i-l provoca constant, aceasta ajunsese să slăbească 10 kilograme. De când nu mai sunt împreună se simte mult mai bine și știe ce își dorește de la un bărbat.

"A fost o relație de doi ani. Primul an a fost ok, dar după a devenit toxică chestia. Eu nu făceam nimic decât muncă și acasă și stăteam cu el. Eu cu prietenele mele nu prea mă vedeam, adică foarte des. El era foarte gelos, toxic, se uita la mine în telefon și niciodată nu a găsit nimic, dar tot continua să fie așa. Munca pe care o aveam, agent de vânzări, era și stresantă și nu mai aveam de un alt stres. Atunci a fost foarte nasol, eu nu mi-am dat seama. Am slăbit 10 kilograme și atunci am realizat că nu îmi face bine relația asta, așa că am decis să pun punct. Eu niciodată nu m-am despărțit de nimeni și mi-a fost foarte greu să fac chestia asta. Cred că și de asta am stat doi ani, pentru că atunci când voiam să mă despart de el și mă enervam, începea să plângă și pe mine mă afecta, nu puteam să mă despart de el. A fost o relație foarte toxică, eu acum știu ce vreau. De multe ori zbiera la mine, mă insulta, fără motiv așa.", a mărturisit Claudia, la Culisele Iubirii.

