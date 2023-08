Claudiu de la Casa Iubirii spune adevărul despre relația cu Bianca: “S-a supărat că am refuzat-o” | EXCLUSIV

In articol:

Claudiu, eliminat recent din Casa iubirii, a vorbit despre relația cu Bianca, despre ce a simțit când a aflat că va fi eliminate, dar și despre celelalte cupluri din competiție. Acesta a menționat că a simțit că Bianca s-a supărat pe el, în momentul în care a refuzat-o să danseze.

Claudiu a mărturisit că era atras mai mult de Patricia, dar că Bianca i se pare o fată inteligentă, deși toată lumea l-a avertizat.

Claudiu, bucuros că a fost eliminat din Casa Iubirii

Reacția lui Claudiu, atunci când a părăsit Casa Iubirii, a stârnit hohote de râs atât în rândul concurenților, cât și în rândul telespectatorilor. Acesta a explicat ed ce a avut acea reacție și ce simte după ce nu mai face parte din emisiune.

„Nu am simțit tristețe niciodată, eram conștient de eliminare. M-au nominalizat fetele, pentru că nu mai interacționăm cu niciuna, deci nu mai aveam un rol în casă, plus că au observat că am o atitudine cât de cât retrasă. Dacă Bianca m-ar fi nominalizat, i-aș fi mulțumit și i-aș fi apreciat votul. Sincer să fiu, nu am simțit nimic pentru nicio fată de acolo. Nu am vrut să rămân în casă, ca să îl las pe George să repare ce a greșit cu Larisa.” , a declarat Claudiu.

Claudiu, adevărul despre Bianca

Claudiu a avut o interacțiune mai apropiată cu Bianca. Cei doi nu au format un cuplu, însă și-au aruncat priviri și vorbe dulci.

La puțin timp după eliminare, Claudiu spune adevărul despre ce s-a întâmplat între cei doi. Deși mulți l-au avertizat în privința ei, Claudiu a vrut să se convingă singur ce fel de persoană este frumoasa șatenă.

„Bianca nu m-a manipulat cu absolut nimic. Ea a spus că o intrig. Cel mai mult la Bianca mi-a plăcut personalitatea, iar cel mai puțin faptul că se implică prea mult în conflictele celorlalți. Așa am văzut-o în emisiune, dar dacă ar fi să ne întâlnim afară, după competiție, aș fi curios să o cunosc mai bine. Nu cred că a existat o chimie romantică între noi, dar era o persoană cu care puteam avea conversații complexe. Bianca s-a supărat că am refuzat-o și a plecat. Poate a fost un test al ei, dar eu nu fac jocuri.”, a mărturisit Claudiu, în cadrul emisiunii Culisele Iubirii.

