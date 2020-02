Clinica stomatologică a reacționat după moartea copilului de 4 ani:

Clinica unde a fost făcută anestezia generală băieţelului de 4 ani şi 6 luni din Piteşti, care a decedat miercuri seara la Spitalul "Grigore Alexandrescu", a făcut un anunț public.

"Stim ca toata lumea asteapta o reactie de la noi si, mai mult decat orice, ne dorim sa intelegeti ca ne este la fel de greu ca fiecaruia dintre dvs. sa intelegem si sa acceptam ceea ce s-a intamplat in clinica noastra. O clinica in care sunt tratati si copiii nostri, ai colegilor, prietenilor si cunostintelor noastre.

Inainte de toate, suntem oameni si parinti - de aceea ceea ce s-a intamplat in casa noastra este atat de dureros, de greu de acceptat, atat de greu de trait si de inteles. In aceste momente, gandurile si inimile noastre sunt insa alaturi de parinti, nu facem decat sa ne rugam sa aiba putere si liniste.

Ne dorim mai mult decat oricine sa intelegem ce s-a intamplat, asteptam rezultatul investigatiilor si anchetelor in curs, speram din tot sufletul ca vor aduce raspunsurile pe care toata lumea le asteapta si ca nu vor lasa loc de alte interpretari. Caci, din pacate, pana in acest moment, dezinformarea, speculatiile si goana dupa senzational s-au dovedit o data in plus mai importante decat cautarea adevarului.

Inca o data va rugam sa aveti toata increderea ca, in momentul in care vom avea toate datele, vom fi primii care vom dori sa le facem publice. Pana atunci, ne dorim sa respectam durerea parintilor, alaturi de care suntem cu tot sufletul nostru.", este mesajul public al clinicii Teddy Care, acolo unde a fost tratat copilul care a murit după anestezie.

Un copil de patru ani a murit după o anestezie la clinica dentară din Pitești

Un copil de patru ani a intrat în comă și a murit la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală după o anestezie făcută la clinica dentară din Pitești.

Potrivit reprezentaților spitalului, citat de Mediafax, copilul de patru au a făcut stop cardio-respirator.

„În urmă cu aproximativ jumătate de oră copilul a murit. A făcut stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. Părinţii au fost alături de el”, a spus Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu.

Copilul de patru ani intrase în comă în urma unei anestezii generale efectuată la dentist. Miercuri după-amiaza el era în moarte cerebrală, ţinut în viaţă doar de aparate, au precizat, pentru Mediafax, medicii Spitalului „Grigore Alexandrescu”. Conform sursei citate, în prezenţa părinţilor săi, s-a efectuat, ElectroEncefaloGrama, care a aratat lipsa activităţii cerebrale. Reprezentanţii Colegiului Medicilor Dentişti s-au autosesizat în acest caz. Poliţiştii au deschis şi ei o anchetă în acest caz.

Clinica din Piteşti a fost închisă de DSP Argeş, potrivit declaraţiilor ministrului Sănătăţii, Victor Costache.