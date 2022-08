Clipe grele pentru Irina Rimes: „Azi este o zi tristă. Am evitat cât am putut”. Artista a făcut anunțul neașteptat pe internet

In articol:

Irina Rimes este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală autohtonă. Piesele ei ajung rapid printre primele în topurile de profil și este extrem de apreciate de fani.

De asemenea, vedeta are un respect deosebit pentru ascultătorii ei, astfel că i-a fost foarte greu să ia decizia pe care a anunțat-o în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare. Iată ce s-a întâmplat cu ea.

Irina Rimes, vești neașteptate pe internet: „Trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul”

Se pare că artista traversează o perioadă grea în ceea ce privește starea de sănătate. Având în vedere decizia radicală pe care a luat-o în urmă cu puțin timp ne dă de înțeles că situația nu este chiar de neglijat, căci Irina Rimes a decis să-și anuleze toate concertele pe care trebuia să le susțină în viitorul extrem de apropiat la Brezoi, Sighișoara și Tușnad.

Ea a făcut anunțul total neașteptat în urmă cu puțin timp pe contul ei personal de pe rețelele de socializare și le-a cerut fanilor care urmau să vină la spectacole să o ierte.

Ba mai mult, aceasta le-a promis că se va revanșa față de ei și atunci când starea de sănătate îi va permite va urca pe scenă în fața loc și va face un show de zile mari.

„Azi e o zi tristă, pentru că trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul și am evitat mereu cât de mult am putut. Din cauza unor probleme de sănătate, sunt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămân cu promisiunea că ne vom vedea cât de curând posibil”, a scris Irina Rimes pe contul personal de Instagram.

Cum vede Irina Rimes celebritatea: „S uccesul este greu de gestionat, încă învăț să fac asta”

Într-un interviu mai vechi, cântăreața a vorbit despre cum vede ea celebritatea. Se pare că Irina Rimes nu se lasă puratată de val și preferă să rămână cu picioarele pe pământ și să fie același om. Artista speră să rămână la fel și pe viitor, căci teama de a nu deveni un suflet vulnerabil este mare, mai ales că asta i-ar putea afecta cariera.

„Relația mea cu celebritatea este una ciudățică, succesul este greu de gestionat, încă învăț să fac asta. Nu m-am considerat niciodată această persoană urcată pe un piedestal, unde nu mă poate atinge nimeni și nimic. Indiferent de anvergura succesului pe care îl am, sufletul meu este același, dragostea față de viață, în forma ei cea mai simplă, rămâne aceeași. Niciodată n-am lăsat lucrurile negative din exterior să-mi influențeze drumul, niciodată n-am prins ură pentru cineva, n-am fost rea voit, n-am făcut niciunui om rău din dorința de a face rău. Cu această filosofie merg la drum și sper să nu cad într-o capcană a vulnerabilităților și să se nască vreun sentiment negativ în sufletul meu, pentru că mă va încurca”, a declarat Irina Rimes, conform Viva.