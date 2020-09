Andaluna Bogdan, tânăra avocată din Cluj a cărei familie a fost infectată cu coronavirus

Andaluna Bogdan, o avocată din Cluj, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj care a deveni viral. Tânăra și fiica ei de doar un an au trecut prin clipe grele, după ce părinții ei au fost infectați cu COVID-19. Cuvintele prin care îndeamnă toți românii să fie responsabili, să se protejeze și să îi protejeze pe cei din jur au ajuns la inimile oamenilor impresionați de povestea ei și a fost reistribuit de sute de ori pe rețelele de socializare.

In articol:

Andaluna Bogdan a povestit cât de greu i-a fost când a aflat că părinții ei s-au infectat cu SARS-CoV-2, dar și despre momentele de teamă și nesiguranță când a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase alături de fetița ei de doar un an, fără să știe ce avea să se întâmple.

Mesajul dureros publicat de avocata din Cluj, după ce familia ei a fost infectata cu coronavirus

„De citit, recitit, rumegat si dat mai departe, mai ales pentru bipezi ce fac umbra pamantului in jurul nostru, in loc sa o faca singuri in padure.



Nu stiai pe nimeni cu Covid? Iti arat Clujul din Spitalul Clinic de Boli Infectioase, dintr-un salon in care sunt internata cu fetita mea ce are putin peste 1 an.



Probabil nu stii inca nici cum e sa afli azi ca parintii tai sunt infectati, ca tu intri in carantina imediat impreuna cu copilul tau, ca parintii iti vor fi preluati si dusi la spital si nu stii daca finalul e cu toti impreuna sau nu.



Ca sa nu zic ca nu stii cum e sa stai sa astepti sa vezi simptome la tine si la copilul tau. Sigur nu stii nici senzatia si durerea pe care eu am trait-o, ca oameni pe care ii iubesti dincolo de cuvinte poate ti-au imbolnavit omuletul caruia i-ai dat viata.



La fel nu stii nici ce iti trece prin minte cand vezi ca puiul tau de om incepe sa nu mai fie asimptomatic, cum se spune ca sunt copiii si apar simptome peste simptome, chemi ambulanta in toiul noptii si incepe calvarul.



Parintii in continuare in spital, tu pe cont propriu cu un copil in brate, caruia i se fac investigatii noaptea, la 3, intr-un cort de triaj, cu 15 grade. Iti poti imagina cum arata asta? Ca eu sigur nu uit niciodata urletele fetitei mele chinuita de tot ce i se intampla.



Sigur nu stii nici cum e senzatia aia in care ti se spune ce inseamna tratamentul pentru un copil, adica un medicament pt HIV, pentru ca nu exista inca nimic pt Covid, dar tu da-te zmeu in continuare. Nu stii nici ca tu vei primi tratament pt malarie si nici presiunea pe care o pui singur pe tine daca accepti sau nu tratamentul, in special pentru un puiut de om.



In tot timpul asta, parintii sunt in continuare in spital, toata familia e infectata si nu primesti vizite, nu poti parasi nici salonul din spital, in casa in care ai stat nu va intra nimeni sa iti ia haine, pentru ca sansele sa se infecteze sunt uriase. Sa iti mai povestesc sau incepe sa fie confortabila masca aia nenorocita?



E suficient ca unul din familie sa lase garda jos pentru o clipa si sa intri in cea mai inspaimantatoare experienta. Asta daca ai ceva sentimente pentru alte fiinte umane decat pentru fundul tau. Si ar fi bine sa ai, ca vei descoperi ca ai nevoie de prieteni sa iti aduca niste cumparaturi macar.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

Tu crezi ca treci peste toate astea? Gandeste-te, bipedule, ca inainte sa ai simptome, ai apucat sa infectezi pe cineva dintr-o familie in care sunt copii mici, bolnavi cronici, gravide, etc. Nu e orice virus, e ceva necunoscut pentru medici, asa ca nu spera ca vei fi norocos.

Poarta masca peste moaca aia, nu pt tine, poarta pentru familia ta si pentru apropiatii tai si nu mai imprastia cretinisme online.



Stai linistit ca nu te cipeaza cand esti in spital cu covid, bine ar fi sa o faca, macar 2 neuroni in plus sa iti puna in cip", a scris Andaluna Bogdan, pe pagina ei de Facebook.