Coaliția de guvernare se clatină din temelii, din cauza programului „Anghel Saligny”. USR PLUS amenință cu moțiunea de cenzură

16:52, sep 1, 2021



USR PLUS amenință cu moțiunea de cenzură, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară proiectul de OUG privind programul de investiţii „Anghel Saligny”.

Scandal în coaliție. PNL nu se înțelege cu USR PLUS din cauza PNDL 3

Ședința de guvern care trebuia să aibă loc miercuri dimineața, de la ora 11:00, a fost întreruptă, după ce premierul Florin Cîțu a vrut să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul de investiții de 50 de miliarde „Anghel Saligny”. Cei de la USR PLUS au amenințat că vor depune o moțiune de cenzură, dacă se adoptă proiectul, din moment ce programul nu a primit avizele de la Ministerul Justiției și cel al Transporturilor.

Florin Cîțu și Dan Barna[Sursa foto: MediaFax Foto]

USR-PLUS amenință cu ieșirea de la guvernare

Vicepremierul Dan Barna a transmis, miercuri, partenerilor de Coaliție să nu „se joace cu USR PLUS”, după ce premierul Florin Cîțu a forțat adoptarea proiectului PNDL 3 în sedința de guvern.

Co-președintele USR PLUS a mai precizat că formațiunea politică a convocat o ședință a Biroului Politic Național care va lua deciziile după concluziile ședinței de guvern, care va fi reluată de la ora 19:00. În acest sens, politicianul a afirmat că „toate opțiunile sunt pe masă”, referindu-se inclusiv la depunerea unei moțiuni de cenzură.

„„Nici nu am apucat bine sâmbătă să spun în discursul meu pentru candidaţia la USR PLUS – nu vă jucaţi cu USR PLUS şi am văzut azi în şedinţa de Guvern, deşi am convenit că vom continua discuţiile pe PNDL 3, am constatat îna ceastă şedinţă de Guvern, unde la pregătitoare nu exista, că pe lista suplimentară a fost introdus la surpriză acest proiect privind programul Anghel Saligny. Este o încălcare a protocolului de guvernare.

Am stabilit niște reguli. Guvernarea se face în coaliție, ședința de Guvern se face în Coaliție. Surprizele sunt neacceptate. Premierul a acceptat să nu forțeze lista suplimentară și să mai avem o discuție. Am avut o discuție în partid și toate opțiunile sunt pe masă. Vom vedea cum evoluează ședința de Guvern.

USR PLUS nu este împotriva dezvoltării locale. Am propus niște amendamente pe care le-am transmis colegilor acum două ore și jumătate, despre cum sunt alocați acești bani și nu sunt dați discreționari. Avem această problemă de funcționare a coaliției. La momentul dimineții nu erau transmise avizele de la Justiție și Transporturi. Este o discuție în desfășurare. Nu vă jucați cu USR PLUS!”, a fost mesajul lui Dan Barna.

Pe de altă parte, Dacian Cioloș declara la Digi24 că USR PLUS nu va depune moțiune de cenzură, însă ia în calcul ieșirea de la guvernare, dacă nu sunt respectate solicitările privind desiințarea Secției speciale și negocierea noului program tip PNDL, numit „Anghel Saligny”.

„Nu știam că acest subiect va fi pe ordinea de zi suplimentară. Din câte înțeleg, nu are toate avizele, pentru că nu-l are pe cel al Ministerului Justiției și nici pe cel al Transporturilor. Am avut o discuție în coaliție. Convenisem că acest proiect nu intră pe Ordinea de Zi până nu clarificăm și votul pe desființarea Secției Speciale. Cred că așa se construiește încrederea în coaliție. Dacă ne punem unii pe alții în fața faptului împlinit, astea sunt semnale că nu vrem să construim împreună. Noi vrem să construim împreună. Rămânem calmi dar fermi. Vrem că continuăm în această formulă. Nu putem să transformăm Guvernul într-o structură care ia decizii pentru a rezolva probleme interne de campanie în partid", a spus Dacian Cioloș.

Între timp, premierul Florin Cîțu privește cu relaxare declarațiile vehemente venite din partea partenerilor de Coaliție, precizând că amenințările USR PLUS „vin și pleacă”. De asemenea, el a declarat că a ținut cont de toate amendamentele USR PLUS și le-a introdus în proiect.

