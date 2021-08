Florin Cîțu, decizie de ultim moment. Mai mulți români vor primi sprijin financiar din partea statului. Despre ce este vorba?

In articol:

Forin Cîțu a declarat că în următoarele zile se va aproba legea consumatorului vulnerabil, care sprijină românii cu venituri mici. De asemenea, oficialul statului a precizat că va exista și o compensare a prețului energiei în această iarnă, de care cetățenii se pot bucura.

Florin Cîțu, despre sprijinul acordat românilor

Premierul României a punctat că anul acesta, pe lângă proiectul de lege referitor la consumatorul vulnerabil, românii vor avea parte și de o compensare a prețului facturat la electricitate și gaz, din partea statului.

Mai mult, se pare că oficialul dorește ca acest demers să fie făcut cât mai rapid, deoarece are deja pregătit cadrul legislativ: "Am pregătit deja şi am şi anunţat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil şi în acelaşi timp am propus, va fi o compensare în această iarnă a preţului facturat. Va fi o compensare în factură. Pe lângă consumatorul vulnerabil, vom merge mai departe şi vom compensa o parte din factură.", a transmis Florin Cîțu la Parlament.

Ludovic Orban, "prioritate zero" pentru legea consumatorului vulnerabil

Dacă șeful Executivului este nerăbdător ca legea consumatorului vulnerabil să fie cât mai repede aprobată și să fie pusă în funcțiune, Ludovic Orban este de o cu totul altă părere, susținând că pentru el acest proiect are "prioritate zero".

De asemenea, liderul PNL a declarat că autoritățile iau în calcul creșterea prețurilor la energie și vor să vină în ajutorul agenților economici cu un pachet de scheme de ajutor: "Avem prioritate zero pentru adoptarea legii privind consumatorul vulnerabil, care prevede posibilitatea de a sprijini familiile cu venituri mai mici în plata unei părţi la factura de energie electrică şi din factura la gaz. De asemenea, pregătim noi scheme de ajutor de stat de genul schemei pentru companiile energofage, prin care s-au plătit în proporţie de 16% din cuantumul certificatelor de CO2. Au fost finanţate companiile care au un cost foarte mare cu energia. Totodată, pregătim un pachet de scheme de ajutor de stat de minimis (…) pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a-i ajuta în reducerea costurilor cu energia electrică. Avem o întreagă paletă de măsuri." , a transmis Ludovic Orban.