Codin Maticiuc îl vrea pe Mihai Bendeac în filmul despre viața lui Nuțu Cămătaru! Care a fost reacția actorului și ce rol va primi, dacă va accepta?

In articol:

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai buni actori. Artistul are o groază de fani, care îi urmăresc orice video de pe canalul său de Youtube sau orice emisiune în care este prezent actorul.

Talentul său înnăscut, nu a fost trecut cu vederea nici de bunul său prieten, Codin Maticiuc. Acesta i-a lansat oferta de a juca în următorul său film, după care a scos și o carte.

Ce rol va primi Mihai Bendeac, dacă va accepta oferta?

Codin Maticiuc i-a oferit bunui său prieten, rolul principal. Astfel, dacă actorul ar accepta oferta, atunci el l-ar interpreta pe Nuțu Cămătaru. Mihai Bendeac nu a oferit un răspuns cert, dar a lăsat impresia că există posibilitatea să accepte.

”Dacă șase luni studiez, iau 30 de kilograme în greutate și nu fac nimic altceva, da, în final aș putea fi pregătit. Om trăi și-om vedea”, a spus, pentru FANATIK, Mihai Bendeac.

Cu toate acestea, Codin Maticiuc afirmă că, Mihai Bendeac a acceptat în proporție de 90%, propunerea și că simte ca pe o provocare acest rol.

Citeste si: El i-a împușcat pe soții Ceaușescu! După 32 de ani, fostul militar recunoaște ce s-a întâmplat, de fapt, pe 25 decembrie 1989. "Am fost adunați la ora 9.00 dimineaţa şi comandantul unității a spus că pentru o misiune de grad ZERO are nevoie de 8 voluntari. Am aflat de misiune când am ajuns în cazarma de la Târgoviște. Acolo am aflat care era ţinta. Nouă ni s-a spus că este o misiune în Bucureşti, iar la adunarea pe care am avut-o cu generalul Stănculescu, în spatele stadionului Steaua, ni s-a spus că urmează să participăm la judecarea unor teroriști. La Târgoviște am aterizat în dispozitivul de luptă al bateriei de artilerie care se afla acolo. Am fost adunați toţi şi înainte de a ni se da misiunile am fost anunţaţi că suntem acolo pentru a sigura siguranţa procesului soților Ceaușescu." Ireal ce s-a întâmplat cu doar 1 minut înainte de execuție- bzi.ro

Citeste si: Mira, mesaj surprinzător pentru Mihai Bendeac! Toată lumea a amuțit: „Afurisit să fii tu! Măcar dacă te țineai de treaba asta”

”Am vorbit, principial, așa i-am zis: `Băi, te văd un Nuțu tânăr`. Și mi-a spus că i-ar plăcea, i se pare challenging un asemenea personaj. În principiu, Bendeac a acceptat”, pentru sursa menționată mai sus.

"Dresor de lei și de fraieri-Viața lui Nuțu Cămătaru" [Sursa foto: Instagram]

Codin Maticiuc, mărturii despre cartea proaspăt lansată:”Cinci ani de când am intrat în lumea lui"

Cartea lui Codin Maticiuc se numeste "Dresor de lei și de fraieri-Viața lui Nuțu Cămătaru" și este inspirată din viața interlopului, Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru.

Codin Maticiuc a petrecut 5 ani lângă Nuțu Cămătaru și mărturisește că a fost martor la foarte multe experiențe de neuitat, care l-au ajutat să-l cunoască pe omul din spatele aprențelor și prejudecății societății .

Citeste si: Codin Maticiuc vrea să-și facă dreptate singur, după ce a fost la un pas fie bătut la Untold. „Vreau să mă duc la pușcărie!”

”Cinci ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. Cinci ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi.(...) Cinci ani de zile în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina ca există, narate cu lux de amănunte de liderul clanului Cămătaru.(...)Aceasta carte are un prezent, observat de mine, un băiat ce a pășit într-un univers necunoscut și un trecut care-l privește și-n care se amestecă mafia străzii cu cea a politicii” , a declarat Codin Maticiuc, într-o postare pe Instagram.