Codin Maticiuc, în culmea fericirii! Vestea primită din partea lui Mihai Bendeac: ”Nu vrea nimic în schimb”

Codin Maticiuc a primit una dintre cele mai bune vești! Cărțile lui Mihai Bendeac s-au vândut ca pâinea caldă, iar toți banii strânși au mers în contul fundației lui Maticiuc, pentru renovarea spitalelor de stat.

Bineînțeles, la această inițiativă i s-a alăturat actorul Mihai Bendeac, care l-a făcut să plângă de bucurie pe Maticiuc, astăzi, când in contul fundației au intrat 100.000 de euro.

Codin Maticiuc, în lacrimi de bucurie datorită lui Bendeac

Mihai Bendeac a făcut o faptă bună, înaintea sărbătorilor de iarnă, acesta donând toți banii pe care i-a strâns în urma cărților vândute. Actorul și mama lui au scris un volum autobiografic, iar toți banii strânși în urma vânzării cărții au ajuns la o cauză nobilă: și anume fundația Metropolis, pentru inițiativa lui Codin de a renova spitale de stat.

“GIVEAWAY – 100.000 de euro! – cel mai mare giveaway din România Boom! Cel mai mare giveaway de anul ăsta și cred ca din istoria social media: o sută de mii de euro, cash. #hugegiveaway, senzațional, nemaivăzut și nemaiîntâlnit! Uimitor, efectiv n-o să vă vină să credeți! Cât ține giveaway-ul? Două săptămâni. Atât și nici o secundă în plus. Atât i-a trebuit lui Mihai Bendeac ca să vândă câte, Doamne, iartă-ma, cărți a vândut el astfel încât să facă o plată astăzi de 100.000 de euro în contul fundației Metropolis pentru inițiativa mea de a renova spitale de stat la care el s-a alăturat. De astăzi cauza #spitalepublicedinbaniprivati este mai puternica cu 100.000 de euro, exact cât să am aripi sa cutez a începe renovarea secției de nefrologie pediatrica. Ce vorbesc eu sa încep? Cu banii ăștia pot face chiar jumătate, cel puțin la ochi căci nu am un deviz. Da, v-am mai spus ca Mihai donează toți banii încasați pe cartea lui, «Conversații cu mama», iar suma este atât de mare pentru ca și editura lui, Bookzone, a renunțat la orice profit în favoarea acestei cauze sociale. Le mulțumesc atât lui cat și lor”, a scris Codin Maticiuc în mediul online.

Mihai Bendeac[Sursa foto: Instagram]

Codin și-a rugat prietenii virtuali să dea share postării făcute de el, aceasta fiind singura rugăminte: “Da, Mihai Bendeac este influencer deși el nici nu știe asta și nici nu i-ar plăcea sa afle deci sper sa nu citească aceste rânduri vreodată. Un influencer mare, unul care-și folosește «puterea» așa cum cred eu ca trebuie folosită. Un influencer care astăzi a făcut și primul lui GIVEAWAY. Cel mai mare din istoria României. Nu vrea în schimb nimic. Nu va cere sa dați vreun like sau sa urmăriți pe cineva. Va cer eu sa ne urmăriți în aceasta aventura a renovării spitalelor publice ca să vedeți ce #FACEM cu banii. Atât. Vă pup, vă mulțumesc dacă ați citit până aici și dacă dați un share. Lu’ Mihai nu îi mulțumesc, că se supără”.