Codin Maticiuc, mesaj plin de emoție pentru mama sa!

Codin Maticiuc a trăit o zi total specială ieri. Milionarul și-a serbat mama ieri, iar astăzi, 30 iulie, a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram. Ce i-a transmis bărbatul mamei sale, dar care este cel mai mare regret al său?

Codin Maticiuc, mesaj emoționant pentru mama lui

Mama lui Codin Maticiuc și-a serbat ziua de naștere ieri, iar astăzi, Codin a postat o fotografie pe contul lui de sociliazare, iar alături a scris o desciere foarte emoționantă. De asemenea, omul de afaceri a vorbit și despre momentele mai puțin plăcute, când a făcut-o pe mama lui să sufere.

”Ieri a fost ziua mamei mele. Prima mea dragoste și motivul pentru care astăzi sunt om. Cred ca motivul pentru care ma descurc prin hatisurile vieții și am reușit în anumite domenii e tata dar tot ce înseamă omenie am de la mama. Nu există om mai bun pe această planetă, sunt convins de asta. Orfelinatul? Ideea ei. Faptul ca toată viața am avut câini și pisici în curte dar niciodată n-am avut voie sa cumpărăm? Regula ei. "Cât timp există câini și pisici pe stradă care nu au ce mânca, noi salvăm. Nu cumpărăm.", a scris Codin Maticiuc pe pagina lui de Instagram.

Totuși, există și un lucru pe care Codin îl regretă cu adevărat, faptul că nu îi spunei mamei lui în fiecare zi cât de mult o iubește.

”Mamă, îți spun rar ca te iubesc și-mi pare rău pentru asta. De cadouri, ce sa mai zic, de mult am terminat ideile. Sper însă că de câte ori te gândești la nepoata ta, Smaranda, tu știi că am numit-o după tine din dragostea și respectul suprem. La multi ani, mamă! Te iubesc și n-am vrut sa te supăr vreodată deși știu ca am făcut-o des.”, a mai scris omul de afaceri la ultima postare.