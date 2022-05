Codruța Sanfira s-a temut că nu mai ajunge acasă de la botez. Iată povestea demnă de Hollywood a cântăreței: „Zici că eram în filmele cu proști!” | EXCLUSIV

In articol:

Codruța Sanfira a povestit un episod care poate părea, la prima vedere, foarte greu de crezut. La întoarcerea de la un botez din Iași, norocul a părăsit-o pe Codruța, care a fost cât pe ce să rămână blocată cu mașina de mai multe ori.

Codruța Sanfira: „Am dat direct într-un șanț cu mașina, cum toată lumea ne-a avertizat.”

Meseria de artist poate fi una foarte dificilă uneori, mai ales când evenimentele te duc prin tot felul de locuri în care nu este neapărat ușor de ajuns. Așa s-a întâmplat și în povestea Codruței, care, de ajuns, a ajuns cu bine la un botez în apropierea orașului ei natal, Iași, doar că iarna grea a făcut din drumu de întoarcere, de a doua zi dimineața, o întreagă aventură.

„Era jumătatea lunii ianuarie. M-am dus cu formația să cânt la un botez. Când să plecăm dimineața de acolo, pe la 3-4, ne-au zis invitații de acolo că nu putem să plecăm, pentru că zăpada e mare, nu circulă nicio mașină, viscolește, rămânem cu mașina în drum și înghețăm acolo până dimineața. Eram undeva pe lângă Iași și voiam neapărat să plec la Iași. Colegii din trupă aveau, la fel, și alte obligații. Pe drum, ce să crezi? Am dat direct într-un șanț cu mașina, cum toată lumea ne-a avertizat. Am reușit, într-un final, să sunăm, pentru că nici semnal nu prea era. A venit ambulanța! Nu mai țin minte dacă am chemat-o noi, sau s-a nimerit prin zonă”, a dezvăluit Codruța în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Codruța Sanfira: „Ambulanța trebuia să meargă la spital...nu-mi venea să cred că se întâmplă!”

Salvarea a venit la timp pentru Codruța și trupa ei de muzicieni, doar că aventura nu s-a încheiat cu bine fix atunci. Drumul greu, înzăpezit, le-a pus probleme și paramedicilor, așa că a fost nevoie și de alte ajutoare ca toată lumea să ajungă cu bine la destinație.

„Nu știu dacă am mers 5 metri că, pac, ambulanța în șanț! <<Dom’le, eu trebuie să plec acasă! N-avem semnal! Ce facem?>> Ambulanța trebuia să meargă la spital...nu-mi venea să cred că se întâmplă! Trece jumătate de oră, vin și pompierii, cu mașină mare! Și aia a căzut în șanț! Zici că eram în filmele cu proști! Erau mai mulți oameni, au ajutat și, într-un final, am ajuns în Iași”, a spus Codruța Sanfira râzând.