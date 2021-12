Colinde de Crăciun 2021. Cele mai ascultate melodii ale tuturor timpurilor

In articol:

Colinde de Crăciun 2021. În preajma sărbătorilor de iarnă, cele mai ascultate cântece sunt colindele. Vezi care sunt cele mai celebre cântece de Crăciun.

Colinde de Crăciun 2021

Sărbătoarea Crăciunului este despre bunătate, iertare, dărnicie, dar și familie. De aceea trebuie să creăm momente magice alături de cei dragi, pregătindu-ne cum se cuvine de sărbătoare și ascultând cântecele de sezon, care să ne ducă în atmosfera unică a Crăciunului.

Colindele se cântă în preajma Crăciunului și a Anului Nou, însă majoritatea celor care iubesc sărbătorile, ascultă colinde încă de la sfârșitul lunii noiembrie.

Top cele mai ascultate colinde de Crăciun

Vezi în rândurile ce vor urma, care sunt cele mai ascultate cântece de Crăciun ale tuturor timpurilor, dar și versurile acestora.

All I Want for Christmas Is You

Melodia ”All I Want for Christmas Is You”, interpretată de Mariah Carey, a fost lansată în urmă cu 20 de ani, însă până în prezent este cel mai ascultat cântec de Crăciun.

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need



I don't care about the presentsUnderneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you, yeah

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need



And I don't care about the presentsUnderneath the Christmas tree

I don't need to hang my stocking

There upon the fireplace

Santa Claus won't make me happy

With a toy on Christmas Day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You, baby

Last Christmas

”Last Christmas”, piesa regretatului George Michael a fost lansată în anul 1984, iar de atunci și până în prezent a făcut furori în lumea întreagă.

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away (you gave it away)

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special (special)

Once bitten and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye

Tell me baby, do you recognize me?

Well, it's been a year, it doesn't surprise me

"Merry Christmas" I wrapped it up and sent it

With a note saying "I love you", I meant it

Now I know what a fool I've been

But if you kissed me now, I know you'd fool me again

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away (you gave it away)

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special (special)

Jingle Bells

Jingle Bells este o colindă de Crăciun, care a fost scrisă de James Lord Pierpont și publicată sub titlul "One Horse Open Sleigh" în toamna anului 1857.

Dashing through the snow

In a one-horse open sleigh

O'er the fields we go

Laughing all the way

Ha ha ha

Bells on bobtail ring

Making spirits bright

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight

Jingle bells

Jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun

It is to ride

In a one-horse open sleigh

(Repeat)

Now the ground is white

And the night is young

Take the sleigh tonight

And join us in this song

Just get a bob tailed bay

Get ready for a run

Then hitch him to a sleigh

And now we'll have some fun!

Jingle bells

Jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun

It is to ride

In a one-horse open sleigh

Have Yourself A Merry Little Christmas

”Have Yourself a Merry Little Christmas” este o melodie scrisă în 1943 de Hugh Martin și Ralph Blane. Frank Sinatra a înregistrat ulterior o nouă versiune cu versurile modificate.

Have yourself a merry little Christmas

Let your heart be light

From now on

Our troubles will be out of sight

Have yourself a merry little Christmas

Make the Yule-tide gay

From now on

Our troubles will be miles away

Here we are as in olden days

Happy golden days of yore

Faithful friends who are dear to us

Gather near to us once more

Through the years we all will be together

If the fates allow

Hang a shining star upon the highest bough

And have yourself a merry little Christmas now

Lonely This Christmas

Piesa ”Lonely This Christmas” a fost compusă de Nicky Chinn și Mike Chapman în anul 1974, însă a devenit cunoscută în varianta lui Elvis Presley.

Try to imagine a house that's not a home

Try to imagine a Christmas all alone

That's where I'll be, since you left me

My tears could melt the snow

What can I do, without you?

I've got no place, no place to go

It'll be lonely this Christmas

Without you to hold

It'll be lonely this Christmas

Lonely and cold

It'll be cold, so cold

Without you to hold

This Christmas

Each time I remember the day you went away

And how I would listen to the things you had to say

I just break down, as I look around

And the only things I see

Are emptiness and loneliness

And an unlit Christmas tree

It'll be lonely this Christmas

Without you to hold

It'll be lonely this Christmas

Lonely and cold

It'll be cold, so cold

Without you to hold

This Christmas

O ce veste minunată

O,ce veste minunată

În Betleem ni s-arată!

Astăzi s-a născut,

Cel făr’ de-nceput,

Cum au spus prorocii.

Că la Betleem, Maria

Săvârşind călătoria,

Într-un mic sălaş lâng-acel oraş

S-a născut Mesia.

Pe Fiul în al Său nume

Tatăl L-a trimis în lume,

Să se nască şi să crească

Să ne mantuiască.

Trei păstori

Trei păstori se întălniră

Trei păstori se întălniră

Raza soarelui, Floarea soarelui

Și așa se sfătuiră

Haideți fraților să mergem

Haideți fraților să mergem

Raza soarelui, Floarea soarelui

Floricele să culegem

Și să facem o cunună

Și să facem o cunună

Raza soarelui, Floarea soarelui

S-o-mpletim cu voie bună

Și s-o ducem lui Hristos

Și s-o ducem lui Hristos

Raza soarelui, Floarea soarelui

Să ne fie de folos

Raza soarelui, Floarea soarelui

Să ne fie de folos

Steaua sus răsare

Steaua sus răsare

Ca o taină mare

Steaua strălucește

Și lumii vestește

Și lumii vestește

Ca astăzi Curata

Preanevinovata

Fecioara Maria

Naște pe Mesia

Naște pe Mesia

Magii cum zăriră

Steaua și porniră

Mergând după rază

Pe Hristos sa-l vază

Pe Hristos sa-l vază

Și dacă porniră

Îndată-L găsiră

La Dansul intrară

Și se închinară

Și se închinară

Cu daruri gătite

Lui Hristos menite

Ducând fiecare

Bucurie mare

Bucurie mare

Care bucurie

Și aici sa fie

De la tinerețe

Pan-la bătrânețe

Pan-la bătrânețe

Deschide ușa, creștine

Deschide ușa creștine,

Deschide ușa creștine

Că venim din nou la tine

La mulți ani mulți ani cu bine

Drumu-i lung și-am obosit

Drumu-i lung și-am obosit

De departe am venit

La mulți ani, mulți ani cu bine

Noi la Viflaim am fost

Noi la Viflaim am fost

Unde s-a născut Hristos

La mulți ani, mulți ani cu bine

Și-am văzut și pe-a Sa mama

Și-am văzut și pe-a Sa mama

Pe care Maria o chemă

La mulți ani, mulți ani cu bine

Cum umbla din casă în casă

Cum umbla din casa în casă

Că pe fiul ei să nască

La mulți ani, mulți ani cu bine

Umbla-n jos și umbla-n sus

Umbla-n jos și umbla-n sus

Ca să nască pe Iisus

La mulți ani, mulți ani cu bine

Care cu puterea sa

Care cu puterea sa

Mântui-va e lumea

Și de-acum până-n vecie mila Domnului să fie

La mulți ani, mulți ani cu bine...

