Colinde romanesti. Lista celor mai frumoase colinde tradiționale de la noi

Colindele românești s-au păstrat la sate și s-au transmis din generație în generație. Astfel, străbunicii noștri ne-au lăsat moștenire cele mai frumoase colinde românești. În fiecare an, în perioada sărbătorilor fredonăm cu drag cele mai frumoase colinde tradiționale. Noi am întocmit o listă și vă spunem care sunt cele mai frumoase versuri ale colindelor românești tradiționale pe care să le fredonați alături de familie și de cei dragi.

Unul dintre cei mai mari colindători ai țării este Ștefan Hrușcă, care a dus colindele românești tradiționale chiar și peste hotare.

Colinde romanesti

Afară ninge liniștit - Versuri

Afară ninge liniștit

Și-n casă arde focul,

Iar noi pe lângă mama stând,

De mult uitarăm jocul.

În casă patul e făcut

Dar cine să se culce?

Când mama spunea de Iisus

Cu glasul ei cel dulce.

Cum s-a născut în fân

În ieslea cea săracă

Iar boii peste el suflau

Căldură ca să-i facă

Și-au mai venit la el acolo,

Păstorii de la stână

Și îngerii cântau în cor,

Cu flori de crin în mână

Cetiniță cetinioară - Versuri

Cine coase la fereastră

O coroană preafrumoasă,

Cetiniță, cetinioara, dragă,

Cetiniță, cetinioara, dragă.

Este mama lui Hristos,

Mesia chip luminos,

Cetiniță, cetinioara, dragă,

Cetiniță, cetinioara, dragă.

Coroana de îngeraș,

Pentru Iisus copilaș,

Cetiniță, cetinioara, dragă,

Cetiniță, cetinioara, dragă.

O, tu, maică, nici visezi

Cum o să te întristezi,

Cetiniță, cetinioara, dragă,

Cetiniță, cetinioara, dragă.

Coroană de trandafiri,

Va fi numai pătimiri,

Cetiniță, cetinioara, dragă,

Cetiniță, cetinioara, dragă.

Măruț Mărgăritar - Versuri

Noi umblăm a colinda

Ref: Măruț mărgăritar

Noi umblam a colinda

2. De la o casa l'alta

Ref: Măruț mărgăritar

De la o casa l'alta

3. Și caii ne-or cumpenit

Ref: Măruț mărgăritar

și caii ne-or cumpenit

4. Trebui-u-ar potcoviți

Ref: Măruț mărgăritar

Trebui-u-ar potcoviți

5. Cu potcoave de colaci

Ref: Măruț mărgăritar

Cu potcoave de colaci

6. Și cu cuie de cârnați

Ref: Măruț mărgăritar

Și cu cuie de cârnați

7. Scoală gazdă dă-mi colac

Ref: Măruț mărgăritar

Scoală gazdă dă-mi colac

8. Rămâi gazdă sănătoasă

Ref: Măruț mărgăritar

Noi, , merem" la altă casă.

Linu-i Lin - Versuri

Refren:

Linu-i lin și iară lin

Bate vântul cât de lin

Frunză verde de mălin

Sculați gazde nu dormiți

Că nu-i vremea de dormit

Că-i vremea de să sculați

Casele le așezați

Pe la ușe cu brândușe

La ferești cu flori domnești

Și colinda nu-i mai multă

Să trăia cine-o ascultă

Și colinda-i atâta

Cine-asculta să trăia

Deschide ușa, creștine - Versuri

Deschide ușa creștine,

Deschide ușa creștine

Că venim din nou la tine

La mulți ani mulți ani cu bine

Drumu-i lung și-am obosit

Drumu-i lung și-am obosit

De departe am venit

La mulți ani, mulți ani cu bine

Noi la Viflaim am fost

Noi la Viflaim am fost

Unde s-a născut Hristos

La mulți ani, mulți ani cu bine

Și-am văzut și pe-a Sa mama

Și-am văzut și pe-a Sa mama

Pe care Maria o chemă

La mulți ani, mulți ani cu bine

Cum umbla din casă în casă

Cum umbla din casa în casă

Că pe fiul ei să nască

La mulți ani, mulți ani cu bine

Umbla-n jos și umbla-n sus

Umbla-n jos și umbla-n sus

Ca să nască pe Iisus

La mulți ani, mulți ani cu bine

Care cu puterea sa

Care cu puterea sa

Mântui-va e lumea

Și de-acum până-n vecie mila Domnului să fie

La mulți ani, mulți ani cu bine...

O ce veste minunată - Versuri

O,ce veste minunată

În Betleem ni s-arată!

Astăzi s-a născut,

Cel făr’ de-nceput,

Cum au spus prorocii.

Că la Betleem, Maria

Săvârşind călătoria,

Într-un mic sălaş lâng-acel oraş

S-a născut Mesia.

Pe Fiul în al Său nume

Tatăl L-a trimis în lume,

Să se nască şi să crească

Să ne mantuiască.

Trei crai de la răsărit - Versuri

Trei crai de la răsărit

Spre stea au călătorit

Și-au mers după cum citim

Până la Ierusalim

Acolo dac-au ajuns

Steaua-n nori li s-a acuns

Și le-a fost a se plimba

Prin oraș a întreba.

Unde S-a născut, zicând:

Un Crai mare de curând?

Iar Irod împărat

Auzind s-a tulburat.

Pe crai grabnic i-a chemat

Și în taină i-a-ntrebat

Ispitindu-i vru setos

Ca să afle pe Hristos.

Craii dacă au plecat

Steaua iar s-a arătat

Și a mers pan'a statut

Und' era Pruncul născut.

Și cu toți s-au bucurat

Pe Hristos dac-au aflat

Cu daruri s-au închinat

Că unui Mare-mparat.

Domn domn să-nălțăm - Versuri

Domn, Domn să-nălțam!

Domn, Domn să-nălțam!

Am plecat să colindăm

Domn, Domn să-nălțam!

Când boierii nu-s acasă.

Domn, Domn să-nălțam!

Când boierii nu-s acasă.

Domn, Domn să-nălțam!

Domn, Domn să-nălțam!

Domn, Domn să-nălțam!

C-au plecat la vânătoare

Domn, Domn să-nălțam!

Să vâneze căprioare.

Domn, Domn să-nălțam!

Să vâneze căprioare.

Domn, Domn să-nălțam!

Domn, Domn să-nălțam!

Domn, Domn să-nălțam!

Căprioare n-au vânat

Domn, Domn să-nălțam!

Și-au vânat un iepuraș

Domn, Domn să-nălțam!

Și-au vânat un iepuraș

Domn, Domn să-nălțam!

Domn, Domn să-nălțam!

Trei păstori - Versuri

Trei păstori se întălniră

Trei păstori se întălniră

Raza soarelui, Floarea soarelui

Și așa se sfătuiră

Haideți fraților să mergem

Haideți fraților să mergem

Raza soarelui, Floarea soarelui

Floricele să culegem

Și să facem o cunună

Și să facem o cunună

Raza soarelui, Floarea soarelui

S-o-mpletim cu voie bună

Și s-o ducem lui Hristos

Și s-o ducem lui Hristos

Raza soarelui, Floarea soarelui

Să ne fie de folos

Raza soarelui, Floarea soarelui

Să ne fie de folos

Steaua sus răsare - Versuri

Steaua sus răsare

Ca o taină mare

Steaua strălucește

Și lumii vestește

Și lumii vestește

Ca astăzi Curata

Preanevinovata

Fecioara Maria

Naște pe Mesia

Naște pe Mesia

Magii cum zăriră

Steaua și porniră

Mergând după rază

Pe Hristos sa-l vază

Pe Hristos sa-l vază

Și dacă porniră

Îndată-L găsiră

La Dansul intrară

Și se închinară

Și se închinară

Cu daruri gătite

Lui Hristos menite

Ducând fiecare

Bucurie mare

Bucurie mare

Care bucurie

Și aici sa fie

De la tinerețe

Pan-la bătrânețe

Pan-la bătrânețe

Cerul și pământul - Versuri

Cerul și pământul, cerul și pământul

În cântec răsună

Îngeri și oameni, îngeri și oameni

Cântă împreună

Hristos se naște Domnul coboară

Îngerii cântă magii îl adoră

Păstorii aleargă ieslea înconjoară

Mari minuni se întâmplară

În Betlaim azi e mare minune

Vergura curată fiu născu în lume

Din răsărit vin magi cu bucurie

Cu dar de smirna, aur și tămâie

Din cer cuvântul în trup se arată

Noaptea din lume zi se face-ndată

Hristos se naște veniți la închinare

Cu vesel suflet vesel cântare