Comisia Europeană a adoptat o nouă măsură legată de certificatul verde. Acesta va fi valabil nouă luni de la cea de-a doua doză, într-un anumit caz

Comisia Europeană a hotărât ca certificatul verde COVID-19 să fie valabil doar nouă luni după vaccinarea cu a doua doză. Acest lucru se va întâmpla, în cazul călătoriilor dintr-o țară în alta. Cea de-a treia doză prelungește valabilitatea certificatului. Această măsură intră în vigoare de la 1 februarie 2022.

Persoanele vaccinate cu schema completă anti-coronavirus nu vor avea niciun benefiu, nici pentru sănătate, nici pentru libera circulație, dacă nu vor face și cea de-a treia doză.

” Chiar dacă încă ne luptăm cu varianta Delta a coronavirusului, știm că varianta Omicron ne amenință, se răspândește într-un ritm rapid și există riscul potențial de a scăpa vaccinurilor noastre, cel puțin parțial. Știm că sistemele noastre de sănătate sunt depășite în acest moment și această situație este în parte legată de numărul mare de pacienți nevaccinați.

Prin urmare, concluzia este că răspunsul nu poate fi decât să sporim vaccinarea, să includem copiii care au peste 5 ani (în schema de vaccinare n.red.), să luăm măsuri de protecție sporite. Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l dăm noii variante.”, a declarat Ursula von der Leyen, referitor la imunizarea la nivel european.

Comisia Europeană a adoptat o nouă măsură legată de certificatul verde [Sursa foto: PixaBay]

” Certificatul UE COVID este un mare succes. Vom asigura o abordare comună a dozei booster și a duratei de valabilitate. Doza booster este recomandată la șase luni după vaccinarea completă, iar certificatul va rămâne valid încă trei luni după aceea (n.r. respectiv 9 luni de la vaccinarea completă)”, a spus Ursula von der Leyen.

