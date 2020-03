Compatibilitate Pesti. Zodiile cu care se potrivesc nativii Pesti

Persoanele nascute sub semnul zodiacal al Pestilor sunt de o sensibilitate si de un dramatism exagerate.

Sunt foarte inteligenti, iubitori si iertatori, dau dovada de receptivitate si o intuitie foarte putenica, dar au si multe defecte.

Pestii sunt idealisti si foarte sensibili, visatori si romantici, uneori prea naivi si nehotarati. Fac obsesii, au multe manii si de multe ori pica in depresie. Nu au incredere in fortele proprii si cauta mereu prieteni care sa ii faca sa se simta mai bine in pielea lor si sa le spuna ca fac bine ceea ce fac.

Nativii Pesti sunt de o sensibilitate exagerata si, de multe ori, vor trece rapid de la o stare la alta. Acum sunt veseli si optimisti, imediat vor deveni posomorati si pesimisti.

Sunt timizi si retrasi, nu vor sa atraga atentia, tocmai de aceea de multe ori nu sunt apreciati la adevarata lor valoare. Se neglijeaza pe sine in detrimentul actiunilor facute pentru ceilalti. Sunt rezervati, le place sa stea deoparte, cu propriile ganduri si visuri. Pestii au deseori probleme emotionale. Cel mai teama le este de esec. De multe ori se vor feri sa faca ce simt de teama ca nu cumva sa greseasca si sa ajunga sa sufere.

Muncesc mult, chiar exagerat cateodata, ajungand sa se extenueze. Au obiective marete si asteptari mari de la propria persoana dar si de la cei cu care colaboreaza.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Berbec

Compatibilitate sau incompatibilitate? Aceasta este întrebarea! Când vine vorba de sex, Berbecul și Peștii se înțeleg de minune. Ies scântei în dormitor, e drept, dar pe alte planuri nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Au temperamente diferite, au alte priorități în viață.

Cu ce zodii se potrivește Berbecul? Nu cu Peștii! Partenerul născut în zodia Peștilor are toane, prea multe toane, iar Berbecul are multe calități, dar răbdarea nu apare pe această listă.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Taur

Compatibilitate mică între aceste două zodii. Peștii nu sunt de acord cu superioritatea pe care o afișează mereu nativul Taur. Rar există dragoste la prima vedere între aceste două semne zodiacale. Artistul Pești vrea să fie liber și independent, Taurul trebuie să își țină sub control posesivitatea dacă vrea ca relația să funcționeze. Au interese și pasiuni comune, dar le va fi greu să le descopere pentru că nu vor avea răbdare să stea de vorbă și să se cunoască.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Gemeni

Nu există compatibilitate între Gemeni și Pești! Relația lor e plină de divergențe și reproșuri, nesiguranță și tensiune. Partenerii din aceste două zodii nu reușesc să se pună de acord indiferent de cât de mult și-ar dori. E atracție puternică și multă pasiune, dar cam atât!

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Rac

Compatibilitate între Rac și Pești există, dar va fi nevoie și de mult tact. Ambele zodii sunt sensibile și ușor de rănit, așa că există riscul unor disensiuni care pot apărea din cauza lipsei de comunicare. Învățați să vorbiți deschis în cuplu și veți avea o relație frumoasă și trainică. Între Pești și Rac există o puternică atracție sexuală. În plus, ambele zodii au intuiția bine dezvoltată și vor ajunge să-și citească gândurile una alteia. Dacă vreți ca relația să funcționeze, oferiți-vă momente de libertate și încercați să vă țineți sub control toanele care vă caracterizează pe amândoi.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Leu

Între partenerii din zodile Leu și Pești există atracție și sentimente puternice. Se simt foarte bine unul în compania celuilalt, viața sexuală merge strună, toată lumea va fi uimită de senzualitatea debordată de acest cuplu. Totuși Leul nu crede în relațiile de lungă durată, iar asta îl va răni foarte mult pe nativul din Pești. Acesta din urmă va suferi enorm din cauza partenerului pe care îl va acuza că s-a jucat cu sentimentele sale.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Fecioara

Vai, vai, ce atracție e între o Fecioară și un nativ al zodiei Pești!

O relație cu sentimente pure, intense. Doi parteneri romantici, senzuali. Se stârnesc unul pe celălalt și nu va trece mult până când se va ajunge și la Starea civilă. Fecioara se va îndrăgosti de firea empatică a Peștilor, Peștii se vor simți atrași de pragmatismul Fecioarei.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Balanta

O relație condimentată cu multe neînțelegeri și conflicte de tot felul. Două zodii care cu greu pot găsi puncte de vedere comune. Peștii sunt prea sensibili și confuzi pentru gustul echilibratei Balanțe. În plus, nativul zodiei Pești vrea mai multe dovezi de atenție și afecțiune.

La început va fi o relație pasională, furtunoasă, dar se va stinge repede pentru că vor descoperi că sunt foarte diferiți.

Balanța nu suportă să fie cicalită și nu se poate împăca deloc cu dorința partenerului să stea cât mai retras. De asemenea, nu înțelege de ce partenerul de viață trebuie să se plângă atât de mult și să caute mereu nod în papură.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Scorpion

Dumnezeule, ce combinație reușită! Un cuplu perfect formează nativul Scorpion cu un Pește. Legătura erotică este foarte puternică, dar și celelalte aspecte se completează reciproc bine. Relația lor poate fi durabilă.

Peștele îi acceptă toanele Scorpionului și este dispus să îi facă toate poftele. La schimb își dorește atenție și afecțiune.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Sagetator

Nu va faceti mari iluzii! Relatia debuteaza pasional si furtunos, dar se va stinge foarte repede.

Tensiunea sexuala e la cote maxime intre aceste doua zodii. Povestea de iubire dintre un Sagetator si un nativ al zodiei Pesti nu va dura prea mult, insa atata timp cat vor fi impreuna va fi intens si excitant.

Sagetatorul stie sa ii spuna partenerului exact ce vrea sa auda, il va cuceri si il va duce in pat, apoi isi va face planuri mari si se va gandi chiar si la casatorie. Cu timpul insa va realiza ca s-a cam plictisit si ar vrea sa incerce si altceva. Nativul din Pesti are o intuitie puternica si va intelege imediat ce se intampla. Cum nu concepe sa il imparta si cu altcineva, se va simti tradat si va pleca.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Capricorn

Dragoste la prima vedere! Abia dupa o perioada pot aparea si problemele in acest cuplu. Pestii vor mai multa atentie si mai multe dovezi de afectiune de la partenerul lor si ii vor reprosa ca sunt neglijati in detrimentul vietii profesionale. Depinde doar de Capricorn sa isi revizuiasca atitudinea si sa ii arate jumatatii sale ca are sentimente puternice.

Farmecul nativului din Pesti il atrage pe Capricorn. Apreciaza mult si siguranta pe care le-o inspira de fiecare data. Atentie! Daca persoana nascuta sub semnul Capricornului va incepe sa joace dublu, Pestii se vor retrage.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Varsator

Combinatie periculoasa! Un cuplu Varsator - Pesti va fi destul de zbuciumat, presarat cu multe neintelegeri si reprosuri. Multe probleme pot fi rezolvate prin comunicare, cu mult tact si rabdare. Din aceasta relatie nativul zodiei Pesti poate iesi ranit si dezorientat.

Varsatorul si Pestii au destule in comun. Simt compasiune pentru cei din jur, vor mereu sa ajute, dar depinde de ei sa faca aceasta relatie sa functioneze pe termen lung.

Varsatorul este sociabil, expansiv si foarte extravagant, iar Pestele trebuie sa dea dovada de multa intelegere cand vine vorba de partener. Acesta din urma va apela destul de des la santaj emotional, ceea ce il poate indeparta pe Varsator.

Compatibilitate Pesti. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Pesti. Compatibilitatea Pesti - Pesti

O relatie intre doi nativi Pesti este ceva special, sensibil si romantic. Ambii parteneri au nevoie de dovezi de atentie si afectiune si stiu cum sa procedeze pentru armonie si fericire in cuplu.

In dormitor e multa pasiune, in afara lui sunt de multe ori toane si discutii provocate de firea lor sensibila. Vor sa fie bagati in seama, dar sa fie si lasati in pace atunci cand au nevoie sa stea retrasi si sa nu mai interactioneze cu altii.

In acest cuplu e de cele mai multe ori armonie. Probleme mai apar cand ambii parteneri din zodia Pesti se izoleaza din cauza sensibilitatii lor si a gandurilor negative care ii napadesc din senin.