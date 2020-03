Sagetatorul este prietenos si plin de viata si cu greu poti rezista farmecului pe care il emana. E un om care se adapteaza in orice fel de situatie, indiferent de circumstante. Are simtul umorului, e activ si are o pofta de viata contagioasa.

Cauta mereu aventura, vrea distractie si senzatii tari. E mereu in cautarea raspunsurilor la intrebarile care il framanta, e insetat de cunoastere.

Sagetatorii au si momente in care sunt cam superficiali.

In dragoste nu iau neaparat cele mai bune decizii si de foarte multe ori se vor trezi indragostiti de persoana nepotrivita.

Sunt prieteni buni, loiali, pe care te poti baza. Nu judeca pe nimeni, nu pornesc de la idei preconcepute, Sagetatorii sunt persoane pe care nu ai cum sa nu le placi.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Berbec

Berbecul și Săgetătorul sunt perechea ideală! Legătura lor este serioasă și durabilă. Ambilor nativi le plac aventura și provocările. Relația lor e frumoasă și trainică, mai ales că amândoi sunt persoane care nu se lasă influențate de ce spun cei din jur și nu iau în seamă toate fleacurile pe care alții le-ar considera obstacole.

Există compatibilitate între Berbec și Săgetător? DA! Viața lor împreună va stârni multe invidii pentru că sunt puternici și determinați unul lângă celălalt.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Taur

Pot fi prieteni, nu și iubiți. Taurul nu vrea în ruptul capului să renunțe la rutina atât de plăcută în care se complace. Săgetătorul vrea să fie liber și independent, dornic să se bucure de fiecare clipă și să exploreze mereu necunoscutul.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Gemeni

Două extreme care se atrag. Ambii parteneri sunt curioși și iscoditori. Există riscul ca relația să se consume rapid și să nu mai fie nimic de spus sau de făcut împreună. Cuplu Gemeni - Săgetător va fi des pus la încercare, depinde de ei să depășească obstacolele care le apar în cale.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Rac

Săgetătorul are acel ceva care pe Rac îl atrage. Pot fi buni prieteni, dar puțini sunt cei care pot fi și iubiți. Racii sunt statornici, pun mare preț pe viața de familie, partenerii din zodia Săgetător nu sunt cei mai mari familiști. Vor exista tensiuni chiar și atunci când vor discuta despre cum vor să își petreacă timpul liber: Racul ar prefera să stea acasă, în intimitatea propriului cămin, Săgetătorul și-ar dori să iasă cât mai des și să petreacă în compania prietenilor.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Leu

Partenerul ideal pentru Leu este Săgetătorul! Relația lor funcționează perfect, sunt cuplul care se completează extraordinar de bine. Comunică bine, sunt deschiși, fermecători și nerăbdători. Le place să experimenteze și știu să își acorde independența de care simte nevoie fiecare în parte. Leul va trebui să accepte la un moment dat că va fi dominat de partenerul de viață. Misiunea Săgetătorului va fi să fie jumătatea cu tact și diplomație din acest cuplu.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Fecioara

Compatibilitate sexuală de invidiat. Cuplul nu se poate dezvolta însă din cauza Săgetătorului care nu vrea să fie parte dintr-un cuplu oficial, de durată, ci își dorește cât mai multe relații pasagere. Dacă îi va veni mintea la cap, poate avea un partener de bază în persoana nativului Fecioară.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Balanta

O relație armonioasă, cu șanse mari să se desfășoare pe termen lung. Balanța e atrasă de farmecul Săgetătorului, acesta din urmă se dă în vânt după diplomația, eleganța și rafinamentul de care dă dovadă partenerul. Amândurora le place să călătorească, să flirteze, să își supună la teste și încercări jumătatea. Amândoi sunt tentați să înșele.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Scorpion

Slabe șanse ca un cuplu format dintre un Scorpion și un Săgetător să reziste. Mulți consideră că e pierdere de timp și energie. Relația este predispusă neînțelegerilor. Vor fi multe ciocniri între parteneri din cauza diferențelor de gândire și atitudine. Comunicarea poate fi salvatoare, dar amândoi trebuie să fie dispuși să vorbească despre ce simt și ce își doresc.

Scorpionului îi place să petreacă timpul liber în casă sau în compania prietenilor, Săgetătorul se dă în vânt după călătorii.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Sagetator

O relatie intensa intre doi parteneri carora le place sa se joace cu focul. Amandoi stiu sa flirteze, fac complimente si folosesc cuvintele potrivite pentru a ajunge foarte repede in pat. Sexul e exploziv si acesta este un aspect care ii leaga si ii poate tine impreuna pentru mult timp.

Doi Sagetatori formeaza un cuplu puternic, foarte potriviti unul pentru celalalt. Comunicarea e buna, sunt si buni prieteni, nu doar iubiti. Pot fi foarte fericiti impreuna daca nu lasa plictiseala sa intervina in relatie si sa o deterioreze iremediabil.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Capricorn

Doi nativi incapatanati care cu greu vor putea convietui. Sagetatorul este impulsiv si iubeste distractia si aventura, Capricornul este foarte rational si prudent.

Exista compatibilitate sexuala. Daca vrea ca relatia sa reziste, nativul zodiei Sagetator trebuie sa invete sa isi tina sub control gelozia. Partenerului nu ii plac certurile provocate de gelozie si posesivitate si exista riscul sa plece fara sa mai priveasca in urma.

Ambele zodii pun pret pe prietenie si familie, asa ca nu este exclus ca legatura dintre ele sa se transforme in ceva de durata.

Capricornul va trebui, la randul lui, sa faca anumite compromisuri in aceasta relatie si sa ii dea partenerului mai mult spatiu.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Varsator

O relatie frumoasa, cu mari satisfactii de ambele parti. Sagetatorul si Varsatorul sunt doua zodii care stiu sa ofere sustinere si sa gaseasca mijloacele necesare indeplinirii obiectivelor pe care le stabilesc impreuna. Extremele se atrag si o fac chiar bine.

Doua persoane curioase, dornice de cunoastere. Amandoi iubesc aventura, calatoriile si pot face fata chiar si unei relatii la distanta.

In acest cuplu nu vor exista neintelegeri, nu vor fi zile in care sa fie tristi sau morocanosi. Amandurora le place sa rada si sa se distreze, amandoi adora provocarile.

Sagetatorul si Varsatorul se iubesc cu pasiune, iar viata lor sexuala este foarte activa si interesanta. Multe aspecte din cuplu se vor regla dupa o partida fierbinte de amor.

Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii. Compatibilitatea Sagetator - Pesti

Nu va faceti mari iluzii! Relatia debuteaza pasional si furtunos, dar se va stinge foarte repede.

Tensiunea sexuala e la cote maxime intre aceste doua zodii. Povestea de iubire dintre un Sagetator si un nativ al zodiei Pesti nu va dura prea mult, insa atata timp cat vor fi impreuna va fi intens si excitant.

Sagetatorul stie sa ii spuna partenerului exact ce vrea sa auda, il va cuceri si il va duce in pat, apoi isi va face planuri mari si se va gandi chiar si la casatorie. Cu timpul insa va realiza ca s-a cam plictisit si ar vrea sa incerce si altceva. Nativul din Pesti are o intuitie puternica si va intelege imediat ce se intampla. Cum nu concepe sa il imparta si cu altcineva, se va simti tradat si va pleca.