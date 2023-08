Acum s-a aflat ce făcea Vlad Pascu înainte de tragedie: „Sunteți niște terminați”. Tânărul se lăuda cu banii părinților lui

In articol:

Noi detalii tulburătoare au ieșit la iveală despre tragedia care a îndoliat două familii. S-a aflat ce atitudine avea șoferul și cum s-a comportat în noaptea fatidică.

În urma accidentului cumplit ce a avut loc la stațiunea 2 Mai, Sebi și Roberta au murit pe loc. Alături de ei se aflau încă șase amici care au fost ușor răniți în urma impactului.

Vlad Pascu avea un comportament total nepotrivit din cauza consumului de droguri

Potrivit ultimelor clipuri postate de Vlad Pascu în mediul online, șoferul teribilist a manifestat un nivel extrem de ridicat de încredere în sine și a emis declarații halucinante în legătură cu modul său de viață extravagant.

Într-o postare din mediul online, tânărul a dorit să ofere lecții de stil și să se laude cu hainele sale de mii de euro. El și-a prezentat garderoba plină de branduri de lux. Adolescentul a continuat să facă afirmații jignitoare la adresa celor care îi adresau comentarii negative sau critice.

„Gen, când o să vină cineva care e îmbrăcat cu Supreme – LV și are Jordan în picioare și, na, etc. etc, și poartă un EP mai*** ca al meu sau, nu știu, poate un Philipp ceva, și-mi vine ăla și-mi comentează 'bă, tu te îmbraci prost rău de tot', în momentul ăla o să zic: 'da bă, sunt un idiot, mă îmbrac prost'.",

a spus adolescentul.

Aroganță, pe banii părinților, făcută de Vlad Pascu

Vlad Pascu nu s-a oprit aici și a continuat să șocheze în mediul online prin afirmațiile făcute. „Până atunci, voi ăia care sunteți niște terminați și purtați Vagabond, și mai duceți-vă-n*** mea, nu mai îmi comentați mie, da! Ați înțeles?”, a spus șoferul teribilist, lăudându-se cu hainele de brand cumpărate din banii părinților săi.

Vlad Pascu este un copil de bani gata. [Sursa foto: Facebook]

Aceste clipuri din mediul online arată ce fel de personalitate avea tânărul și cât de mult punea accent pe faimă, bani, droguri și haine de firmă. După ce a pierdut controlul volanului pe o șosea de la malul mării, consecințele comportamentului său au lăsat urme adânci în viața a două familii, care acum încearcă să facă față durerii profunde cu care sunt nevoiți să trăiască, după moartea celor doi tineri.