Iancu Sterp face senzație la Survivor România pe trasee, în ciuda faptului că nimeni nu îi dădea prea multe șanse atunci când a ajuns în Republica Dominicană.

În schimb însă, Iancu știa că are calități, drept dovadă, înainte de a pleca la ...luptă, le-a lăsat un mesaj fanilor săi, pe care i-a îndemnat să-l voteze. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a povestit atunci că s-a înscris la show-ul de supraviețuire în urmă cu circa trei luni, iar în momentul în care a fost sunat de către producători, a trebuit să dea răspunsul în doar 10 minute! Nu a a stat pe gânduri, mai ales că, din punctul lui de vedere, o astfel de experiență urma să îl maturizeze, să îi arăte adevăratul potențial și să îi testeze limitele.

Ce a spus Iancu Sterp înainte de plecarea la Survivor România

”O să dau ce e mai bun din mine. O să lupt ca să îmi demonstrez că locul meu e acolo. Nu cred că o să mă accidentez, pentru că mă știu pe mine, sunt puternic. O să am nevoie însă de un strop de noroc, să nu-mi pierd răbdarea. Votați-mă dacă vreți să rămân acolo cât mai mult”, le-a transmis Iancu Sterp la plecare celor care îl apreciază, iar acum, el le răsplătește pe deplin încrederea acordată.

Alex Bobicioiu a dat probe în secret la Survivor România! ”Mi-ar fi plăcut să ajung în Republica Dominicană, este un show total diferit”

Pe de altă parte, Iancu Sterp nu a fost singurul concurent de la Puterea dragostei care a dorit să participe la show-ul de supraviețuire. În premieră pentru WOWbiz.ro, prietenul cel mai bun al războinicului a spus totul pe marginea acestui subiect.

Concret, Alex Bobicioiu a dat probe în secret la Survivor România, și chiar s-a descurcat de minune. ”Mi-ar fi plăcut să ajung în Republica Dominicană, este un show total diferit, interesant, provocator, în plus, eu sunt o fire sportivă. De aceea, m-am înscris! M-am prezentat la probe și am scos timpi buni pe trasee, dar nu am avut noroc să fiu selectat. Poate, data viitoare! Mă bucur însă pentru Iancu, este foarte bun și sper să câștige competiția”, a comentat Alex la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!