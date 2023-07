Condiția pe care Delia le-a pus-o producătorilor, pentru a nu renunța la rolul de jurat! Nu mai acceptă nici în ruptului capului acest lucru. A spus-o clar și răspicat: "A avut anumite nemulțumiri"

In articol:

În urmă cu ceva timp, au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora Delia ar fi dorit să părăsească emisiunea de comedie, acolo unde ocupă un loc la masa juriului de ani buni. Totuși, întreaga situație nu a fost doar la nivel de speculații, căci vedeta a confirmat indirect că își dorește să ia această decizie, din cauza unor nemulțumiri pe care le avea cu privire la acest show.

Una dintre acestea este faptul că mulți concurenți veneau în fața juriului cu diferite numere de roast, care de cele mai multe ori aveau glume urâte în ceea ce o privește în special pe Delia, motiv pentru care nu de puține ori blondina s-a simțit jenată și jignită.

Citește și: Nelu Vlad, primele declarații după ce s-a spus că Delia i-a furat piesa „Lololo”! Care este adevărul? Artistul a fost foc și pară și pe Lora: „Asta e altă problemă”

În acest sens, pentru că nu a mai dorit să accepte astfel de lucruri, cântăreața a avut o condiție pentru a continua ca jurat în emisiunea de comedie, mai precis să părăsească sala, în cazul în care se întâmplă să treacă printr-o situație jenantă, din cauza vreunui concurent și, bineînțeles, producătorii au acceptat, mai ales că Delia mai are contract pentru acest show pentru încă 2 sezoane.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anchetă pentru casa răposatului Ion Dolănescu. Vecinii s-au unit împotriva fiului Ionuț Dolănescu. Mărul discordiei- stirileprotv.ro

„Delia va continua și-n acest sezon. Chiar dacă a avut anumite nemulțumiri, ea nu avea cum să plece. Are contract pentru încă două sezoane. A avut însă, la rându-i, anumite pretenții, dar nicidecum de natură financiară. Delia a solicitat ca în emisiune să nu mai fie acceptate roasturi cu aluzie sexuală la adresa ei și nici anumite înjurături, altfel, poate pleca din emisiune. Producătorul a ținut cont de această doleanță. În cazul în care totuși vor mai apărea astfel de episoade, artistei i s-a permis ca-n acel moment să iasă pur și simplu din sală”, a mărturisit o sursă din trust, pentru Cancan.ro.

Părerea Deliei despre numerele de roast din emisiunea de comedie

În urmă cu ceva vreme, abia ajunsă de pe platourile de filmare acasă, Delia nu a mai rezistat și a răbufnit pe rețelele de socializare, spunându-le exact fanilor ei că nu mai poate participa, în calitate de jurat, la numerele de roast ale concurenților, care

vin în emisiunea de comedie, din cauza glumelor urâte la adresa sa.

Citește și: „Te iubesc mult, copilul meu” Delia a postat imaginea cu fetița care îi seamănă leit, șocând pe toată lumea. Cine este, de fapt, în fotografia publicată de artistă în mediul online

Citeste si: ”Iubesc.” Dana Roba a primit un buchet de trandafiri. Cine este persoana care a făcut acest gest pentru make-up artist- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Azilele groazei: Focar de râie descoperit în azilul din Mureș. Primele declarații ale patronului: „Nu erau legați!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul devastator pentru care Sinead O'Connor își rădea mereu părul din cap- radioimpuls.ro

Vedeta a spus atunci că are un nivel de toleranță peste care s-a trecut, exprimându-și și la momentul respectiv decizia de a nu mai participa la numerele de roast.

„ Dacă nu spun în noaptea asta, posibil să dau uitării. Nu vreau să uit și ce am simțit și ce simt în momentul ăsta și mâine să am o altă părere și să in minte că nu îmi place senzația pe care o am în corpul meu când cineva face glume sexuale despre mine sau despre alte persoane, de față sau nu, despre traumele pe care le-au avut persoanele respective, de față sau nu, nu mai vrea sa simt asta, nimeni nu ar trebui să simtă asta fără acord, iar eu nu mai vreau să-mi dau acordul față de așa ceva.(...) Moment de sinceritate la 3 și un sfert dimineața, proaspăt venită de la(...), ajunsă acasă…cred că a venit ziua în care pot să spun că nu cred că mai rezist la un alt roast. Cred că nivelul meu de toleranță a ajuns la niște praguri, cred că sunt firești, cred că fac parte dintr-un soi de maturizare, e un soi de saturație pe care îl simt, disconfortul pe care îl simt fizic, efectiv în stomac, felul în care simt că mi se strânge pielea pe mine și că mă simt vulnerabilă, descoperită în fața unor lucruri pe care nu le pot controla și nu mai vreau să trăiesc asta și să experimentez lucruri de genul. Nu vreau să dramatizez, nu este vorba de o dramă, e vorba de o stare pe care o simt și de o explicație pe care o dau despre toată treaba asta cu roasturile pe care nu o mai vreau. Mi se pare că lucrurile sunt mult prea toxice pentru ce-mi doresc eu, genul meu de viața, pentru echilibrul pe care mi-l doresc, pentru armonia în care vreau să stau. Sunt lucruri destul de agresive, pe care eu le percep așa, dar e ceea ce simt eu îmi asum și doar vreau să spun că nu mai vrea să particip la roasturi.”, spunea artista în urmă cu ceva vreme.

Delia Matache [Sursa foto: Instagram]