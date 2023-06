„Te iubesc mult, copilul meu” Delia a postat imaginea cu fetița care îi seamănă leit, șocând pe toată lumea. Cine este, de fapt, în fotografia publicată de artistă în mediul online

In articol:

Ziua de 1 Iunie a fost un prilej de bucurie pentru toate lumea, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Delia a avut și ea un motiv de bucurie în această zi, așa că le-a arătat admiratorilor săi o imagine cu „copilul ei”, despre care a spus chiar că îl iubește foarte mult.

Dacă la o primă vedere a creat confuzie, lucrurile au devenit clare după ce admiratorii artistei au observat cine este, de fapt, în imaginea cu copilul pe care artista a postat-o în mediul online în urmă cu doar câteva ore. Iată despre ce este vorba!

Când părinții de pretutindeni au sărbătorit ziua copiilor lor, Delia a sărbătorit și ea ziua unui copil, însă nu al ei... ci al mamei sale. Mai exact, artista a postat în mediul online o imagine adorabilă cu ea și sora sa mai mică, Oana, din copilărie, în dreptul căreia a scris un mesaj emoționant despre sora sa, menționând că, de fapt, ea este copilul ei. Încă o dată, cântăreața a demonstrat tuturor că are o relație foarte frumoasă cu sora sa, în ciuda tuturor vorbelor rele care au circulat în spațiul public în ultima vreme.

„Te iubesc mult. Ești copilul meu”, a scris Delia în mediul online, în dreptul imaginii cu sora sa.

Delia, răspuns vehement după ce s-a vehiculat că a fost huiduită la un concert susținut la Bistrița-Năsăud

În urmă cu câteva zile, Delia a primit mai multe acuzații cum că a avut o prestație total dezamăgitoare la un concert pe care l-a susținut la Bistrița-Năsăud. Comentariile răutăcioase au venit pe Facebook, acolo unde artista a primit critici și jigniri pe seama felului în care s-a îmbrăcat sau a cântat.

La scurtă vreme, cântăreața a oferit răspunsul, lămurind întreaga situație și susținând că acest concert a fost, într-adevăr, unul foarte bun și că nu au existat motive din pricina căror să fie huiduită.

„După ce am terminat concertul la Bistrița Năsăud niște oameni au scris pe Facebook că „ce a fost asta?”, că nu e frumos deloc, că n-a fost drăguț, că n-a salutat deloc la plecare, n-a salutat nu știu cum la venire. Dar de ce n-a coborât în public, dar de ce n-a luat-o prin public, dar de ce nu a luat în brațe toți oamenii, dar de ce n-a făcut aia? Nimic nu era ok. De ce m-am îmbrăcat așa?! Culmea este că concertul a fost unul foarte bun. Îmi pare rău că am venit îmbrăcată în tricoul ăla de hip-hopper, eu nefiind hip-hopper. Îmi pare rău că nu am venit într-un costum mai de Doamne Ajută cu sacou. Puteam să mă inspir din ceva Frank Sinatra. Nu am făcut asta, nu știu de ce nu am făcut asta. Regret enorm.”, a spus ironic artist, după ce a fost criticată de o persoană pe Internet.