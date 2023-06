Cum a reacționat fetița lui Connect-R când a aflat că tatăl ei a lansat o carte? Artistul a recunoscut ce sentimente l-au încercat, după ce și-a citit opera: „De ce să plâng?”

In articol:

Connect-R și-a lansat recent propria carte, în care a făcut mărturisiri despre viața sa. Artistul a fost căsătorit timp de 5 ani cu Misha, iar cei doi au împreună o fetiță în vârstă de 9 ani, pe Maya. După ce cântărețul și-a transcris gândurile și trăirile pe foaie, acesta a dezvăluit și care a fost reacția fetiței sale atunci când a aflat de lansarea cărții.

Connect-R a făcut mărturisiri șocante în cartea pe care a lansat-o, povestind că a înșelat-o de mai multe ori pe mama fiicei sale. Recent, artistul a declarat că Maya nu a fost foarte impresionată de faptul că tatăl său a scris o carte, deoarece nu realizează acest lucru, având doar 9 ani. În plus, celebrul cântăreț a dezvăluit că el a fost foarte emoționat atunci când și-a citit opera, însă nu a ajuns până la lacrimi.

„Nu am plâns, am scris cartea. De ce să plâng? Am vrut să scriu o carte și am scris-o. Când am citit tot puzzle-ul, da, m-am emoționat destul de tare. Nu a interesat-o, e un copil, are 9 ani. (n.r. fiica lui) Nu știu cât realizează ea că scoți o carte”, a declarat Connect-R pentru Ego.ro.

Connect-R împreună cu Misha și fetița lor, Maya [Sursa foto: Instagram]

Connect-R și-a sărbătorit ziua de naștere pe scenă

Artistul a împlinit vârsta de 41 de ani în urmă cu puțin timp și a organizat un concert impresionant la Arenele Romane. Connect-R a avut pe scenă, alături de el, mai mulți cântăreți foarte talentați și apreciați de public. Fanii s-au bucurat de multe surprize la concertul aniversar al lui Connect-R, iar artistul a dezvăluit că pregătirile pentru eveniment au durat 3 luni. De asemenea, ajuns la 41 de ani, cântărețul a dezvăluit și care a fost cea mai bună decizie din viața sa.

„3 luni. (n.r. i-a luat să pregătească spectacolul) Nu chiar zi de zi, dar au fost destul de multe repetiții. Sunt foarte multe surprize, de la un repertoriu divers, la invitați surprize, așa cum v-am obișnuit de 4 ani de zile. Cea mai bună decizie a mea? Să încep să nu mai fiu ignorant și să încep să mă cunosc pe mine. Să fac o introspecție, asta a fost”, a mai spus Connect-R.