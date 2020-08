In articol:

Connect-R nu mai câștigă bani din muzică, conform rezultatelor de la Ministerul de Finanțe. Cântăreţul deţine o firmă prin care îşi derulează afacerile din muzică, “Rappin on media srl”, înfiinţată în 2011. De atunci și până în 2018, societatea comercială a fost mereu pe profit, aducându-i acestuia câştiguri mai mult decât consistente. (vezi ce mesaj i-a transmis Connect-R lui Misha)

Astfel, “Rappin on media srl” a produs 315.475 lei (în 2011), 735.982 lei (în 2012), 691.479 lei (în 2013), 761.426 lei (în 2014), 764.586 lei (în 2015), 224.327 lei (în 2016), 192.822 lei (în 2017 și 376.354 de lei în 2018. În total, Connect-R a câştigat 4.062.451 lei în această perioadă, adica aproximativ 900.000 de euro.

Connect-R nu mai câștigă bani din muzică. A pierdut aproximativ 50.000 de euro

Rezultatele pe 2019 sunt, însă, dezastruoase. Pentru prima oară de la înființare, “Rappin on media srl” a fost pe pierdere, bifând un deficit de 251.128 de lei, adică de aproximativ 50.000 de euro. La finalul lui 2019, datoriile firmei lui Connect-R erau de 29.131 de lei, cu aproximativ 23.000 de lei mai mici decât restanțele de la sfârșitul lui 2018.

Cântărețul a avut o reacție acidă la adresa anumitor persoane din industria muzicală din România. După ce Liviu Teodorescu a scos ultima piesă, Connect-R a ținut să precizeze că sunt anumiți oameni care fac muzică bună, dar și alții care se bucură de un succes pe care nu-l merită.

Connect-R nu mai câștigă bani din muzică: "Mai bine un insucces al tău, cu tine"

”Nu vreau să se înțeleagă greșit, fiecare e liber să facă ce crede că e mai bine pentru el și nimeni nu e de judecat. Dar important este să nu te minți singur, să nu-ți creezi emoții și lucruri fabricate. Azi ești în trending cu ceva sau cu cineva și mâine când scoți singur, nu mai ești. Și atunci, decât povara unui succes care nu-ți aparține, mai bine un insucces al tău, cu tine. Adevărat”, a transmis Connect-R pentru colegii de breaslă.

Connect-R a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Misha, însă mariajul lor s-a sfârșit brusc. Cei doi au și o fetiță împreună, Maya, iar la momentul actual cea mică este în grija amândurora. „Noi nu am luat această decizie de a ne separa din cauza acestor probleme, din cauza depresiei postnatale. Ele au venit mai târziu, nu au mai mers lucrurile aşa cum trebuie. Mă bucur că am luat această decizie la momentul potrivit, pentru că acum avem o relaţie super ok de prietenie. Sunt multe cupluri care ajung la ură şi nu e ok. Copilul ajunge să sufere cel mai mult”, declara Misha pentru o emisiune de televiziune.