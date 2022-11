Connect-R reacționează după ce Părintele Calistrat a lovit o enoriașă. Vedeta tună și fulgeră: „Dacă era mama în locui femeii respective...”

In articol:

Toată lumea a văzut imaginile care au devenit virale, în care se observă cum Părintele Calistrat lovește o femeie. După incident, două enoriașe au depus o plângere pe numele slujitorului lui Dumnezeu.

Incidentul în care a fost implicat părintele care slujește la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași a avut loc chiar în curtea lăcașului de cult.

Artistul și-a exprimat public părerea despre scandalul în care este implicat Părintele Calistrat.

Connect-R, mesaj dur pentru cei care îi iau apărarea preotului

Omul lui Dumnezeu este în centrul unui scandal monstru, după ce a lovit o enoriașă. Acuzat de agresiune, acesta spune că nu a lovit-o pe femeie, ci că doar a împins-o pentru că aceasta depășise anumite limite prin comportamentul pe care l-a avut în acea seară.

Imaginile s-au viralizat cu repeziciune și au împărțit opinia publică din țara noastră în două. Pe de-o parte, multe persoane spun că aceste imagini nu au decât scopul de a murdări imaginea preotului. Pe de altă parte, o mulțime de români, în special femei, au condamnat acțiunea slujitorului lui Dumnezeu.

Pe marginea scandalului au reacționat și câteva nume sonore din țara noastră. Printre acestea se află și Connect-R, căruia nu i-a picat deloc bine să vadă scenele în care femeia este agresată

Acesta îi critică aspru pe cei care îi iau apărarea părintelui pentru că, spune el, în asemenea cazuri este vorba despre o conștiință moartă.

„Nu aveam de gând să fac acest filmuleț, ce m-a provocat au fost părerile multor români care se pare că au o conștiință moartă, ca să zic așa. Am tot văzut într-o pioșenie din asta „vai nu trebuie judecat Părintele, alea erau niște nenorocite”. Din start vă spun, dacă era mama în locui femeii respective, nu știu cum aș fi reacționat. Dacă era mama voastră, sora voastră acolo, cum ați fi reacționat oare?”, a spus Connect-R pe Facebook.

Connect-R a vorbit public despre acest subiect.

Artistul, deranjat peste măsură de reacția părintelui după apariția imaginilor

Connect-R este foarte supărat și pe modul în care fața bisericească a reacționat după apariția imaginilor în spațiul public.

„Toți suntem supuși greșelii, toți putem avea reacții urâte la un astfel de context, la o astfel de întâmplare. Nu asta este de judecat. Ceea ce este de judecat, este ce s-a întâmplat după. Am văzut un interviu cu Părintele în care a fost întrebat: „Aveți vreun regret?”, iar Părintele a spus foarte lucid: „Nu, bătaia e ruptă din rai!”. Aici este problema, acest duh al mândriei care nu i-a dat voie nici măcar să recunoască că a greșit, aici este problema. Mai mult, Părintele a și mințit, spunând că i-a dat cu palma peste umăr. Nu, Părinte, am văzut exact ce s-a întâmplat. Suntem bărbați, ne-am mai bătut și noi, am luat și bătaie. Ați dat cu podul palmei pe la spate și sunteți o matahală de om. Dacă Părintele Calistrat își cerea scuze după și regreta, toată lumea îl iubea la fel cum îl iubeau înainte”, a mai spus cântărețul.