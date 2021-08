Connect-r și Misha, din nou împreună! Artiștii au petrecut o vacanță cu fetița lor, exact ca o familie

Connect-r și Misha [Sursa foto: Facebook] 23:45, aug 11, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Chiar dacă Misha și Connect-r s-au separat oficial printr-un divorț petrecut acum patru ani, drumurile lor tot împreună îi aduc. Maya, fetița născută din iubirea celor doi artiști îi va lega pentru totdeauna. Recent, Connect-r și fosta lui soție au plecat împreună cu Maya într-o escapadă la mare, comportându-se ca o familie adevărată.

Paparazzi i-au surprins pe cei doi cântăreți extrem de îndrăgiți de publicul românesc atunci când se întorceau de la plajă, îndreptându-se către hotelul de lux unde sunt cazați.

Chiar dacă nu mai există nicio cale de împăcare între cei doi, Connect-r și Misha nu îți uită îndatorile de părinți și fac orice pentru a o vedea pe fetița lor fericită. Maya a fost toată un zâmbet în vacanța de pe litoralul românesc, asta și datorită faptului ca îi avea pe ambii părinți lângă ea.

Divorțați, dar împreună

În anul 2017 Misha și Connect-r au spus “Adio” relației de iubire pe care o aveau și din care s-a născut Maya. Cu toate acestea, cei doi artiști au rămas prieteni și petrec mult timp împreună de dragul fiicei lor.

Misha și Connect-r [Sursa foto: Facebook]

Presa i-a tot împăcat de-a lungul anilor, dar se pare că, cel puțin oficial, tot despărțiți sunt în acte.

“ Nu suntem un cuplu în momentul de faţă, De la divorţ presa ne-a tot împăcat. Mă aştept ca şi de acum înainte să rămână treaba asta. Având în vedere că nu mai stăm non-stop împreună, ne înţelegem mai bine .” a spus Misha într-o emisiune tv.

Mai mult, nici Connect-r nu a fost indiferent la zvonurile apărute cu privire la o posibilă împăcare dintre cei doi.

“ Nu obişnuiesc să împărtăşesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. A trecut 1 an şi 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii şi părinţii copilului nostru! Viaţa merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea să nu ne pună întrebări, mulţumim anticipat .” a declarat în anul 2018 artistul.