Fiica lui Connect-R, discriminată de colegi din cauza etniei! Ce a dezvăluit cântărețul: „Trebuie să mai crească...”

Maya, fiica lui Connect-R, i-a dezvăluit tatălui său că este dicriminată la școală din cauza etniei sale. Celebrul cântăreț a dezvăluit că și-a asumat pentru prima dată etnia la vârsta de 23-34 de ani, moment în care a devenit foarte asumat în legătură cu originile sale.

„Cred că la 23 sau 24 de ani am recunoscut. Eram deja cineva… Până atunci, nu. Eu am recunoscut și m-am eliberat. Mult timp am zis că am părul afro și așa pentru că îmi place cultura rap, hip-hop. După ce am dat pe gură că sunt țigan, că ăsta sunt și gata, la o săptămână m-am tuns”, a povestit Connect-R, în cadrul podcastului prezentat de Damian Drăghici.

Întrebat dacă fiica lui știe că este de etnie romă, Connect-R a avut un răspuns afirmativ, însă Maya ține merue să specifice că este jumătate româncă. „Da, știe. Doar că ține mereu să îmi reamintească faptul că este jumătate și jumătate. Este și jumătate româncă. E aceeași poveste, aude pe la grădiniță, aude pe la TV…”, a adăugat Connect-R.

Artistul a dezvăluit că unii dintre colegii de la grădiniță au discriminat-o din cauza etniei sale.

Connect-R a mărturisit că așteaptă ca fiica lui să mai crească pentru a îi explica faptul că nu este nicio rușine.a adăugat artistul.

Connect-R, alături de Misha și fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Connect-R și Misha au divorțat în anul 2018, însă relația dintre ei a rămas la fel de apropiată. Ei sunt la fel de implicați în creșterea fetiței lor, Maya. De 8 martie, pe pagina sa de Instagram, cântărețul i-a făcut o declarație emoționantă fostei sale soții.

„Se spune că o fată devine femeie atunci când își începe viața sexuală! Eu zic ca devine femeie atunci când naște duh! Atunci când dă viață! Și totuși multe fete nasc copii, dar nu devin mame! Mamă ești atunci cand reușești să-ti dai seama că, copilul tău are nevoie de tine mai mult decât ai tu nevoie de tine. Mama înseamnă să ai timpanele pregătite pentru a suporta țipetele copilului tău, atunci când urletul e singurul vocabular pe care copilul tău îl cunoaște.

Mama înseamnă sa renunți, bineințeles provizoriu, la cariera ta, la facultate, la ieșirile in club, la tot felul de distracții de fetițe! Și să stai seara să-ți adormi copilul! Să-i spui povesti ca să aibă vise frumoase! Să te poți trezi dimineața, ca să-i faci pachet pentru grădinița, să stai să-ți îngrijești îngerașul când e răcit, sau are otită! Să renunți la orgoliul tău, în certurile cu soțul tău, doar pentru liniștea copilului tău...