Constantin Măgureanu, urmat în carieră și de al doilea fiu al său. Antonio visează să devină o stea a muzicii populare: ”Mă văd pe marile scene ale lumii”

Constantin Măgureanu este unul dintre folcloriștii de valoare de la noi din țară, cu o carieră strălucitoare în lumea muzicii.

Pe lângă melodiile de suflet ori de petrecere pe care le va lăsa în urma sa, atunci când va venit timpul să se retragă din lumina reflectoarelor, cântărețul s-a asigurat că doi dintre copiii săi îi calcă pe urme.

Antonio Măgureanu își dorește să devină un mare artist al României

Răzvan, fiul cel mare, din prima căsătorie, are 32 de ani și deja este cunoscut în lumea folclorică, iar acum vine din urmă și Antonio.

Puștiul de doar 17 ani dă dovadă de multă ambiție și spune că peste un deceniu se vede pe cele mai mari scene ale lumii, dorindu-și să fie mai bun și mai apreciat chiar și decât tatăl său.

De mic a făcut cunoștință cu lumina reflectoarelor, dar abia acum și-a dat seama că pasiunea pentru muzică vrea să îi devină călăuză în viață.

Este decis să îi calce pe urme lui Cosntantin Măgureanu, să își facă țara mândră și să ducă mai departe portul, muzica și tradițiile românești.

”De când m-am născut am muzica în sânge. Am debutat la televizor la vârsta de patru ani și jumătate, am cântat cu tatăl meu. Iar acum, de când am împlinit 17 ani, am decis că asta voi face pe viitor, că este drumul meu. Sper să ajung mai sus decât tatăl meu și decât toată familia. Peste zece ani mă văd pe marile scene ale lumii, simt chestia asta, vreau să-mi fac mândră țara”, a spus Antonio Măgureanu la TV.

Constantin Măgureanu, urmat în carieră de al doilea fiu al său [Sursa foto: Captură TV]

Cu așa visuri, speranțe și o mare îndârjire la purtător, Antonio nu poate decât să-și facă tatăl mândru. Constantin Măgureanu mărturisește că fiul său este al patrulea din familie care duce mai departe numele în lumea artistică.

Cântărețul de muzică populară se declară un tată împlinit și fericit, spunând că Antonio și voința pe care o are acum, pentru a reuși în muzică, îi aduce aminte de începuturile sale și speră ca tânărul să se facă rapid remarcat și iubit de publicul român.

”Chiar îmi doresc să fie mai bun ca mine. Mă bucur foarte mult și sunt chiar mândru de el, de copiii mei. Sunt sigur că o să facă o figură foarte frumoasă în muzica populară. Când îl văd pe el, îmi aduc aminte de tinerețea mea”, a spus și Constantin Măgureanu.