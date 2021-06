Controverse în jurul morții Veronicăi, influencerița moldoveancă, care s-a aruncat în gol de la etajul 14: ”Nu-i niciun gram de sânge”. Momentul a fost filmat

Veronica [Sursa foto: Instagram] 14:59, iun 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Scene greu de privit cu trupul neînsuflețit al Veronicăi, tânăra moldoveancă, care s-a aruncat în gol de la etajul 14, seara trecută! Influencerița de 24 de ani și-a șocat familia și fanii de pe rețelele sociale, după ce a ales să-și pună capăt zilelor într-un mod terifiant. Fata nu a stat pe gânduri, și-a dat geaca jos, și-a lăsat geanta și telefonul și s-a aruncat în lenjerie intimă de la etajul 14 al clădirii în care locuia cu iubitul ei.

Se pare că bărbatul nu se afla acasă în momentul nenorocirii.

„ Uneori, mă mir cât sunt de puternică. Cât rahat suport. Eu înțeleg că nimeni în afară de mine nu mă va putea ajuta. Nu am un umăr. Nimeni nu-mi va spune: Nika, relaxează-te, totul va fi bine. Mă am pe mine și gata. … Mereu am trăit singură, pentru mine. Pur și simplu, nu mai am pentru cine…”, spunea Nica înainte să moară, pe rețelele sociale.

Veronica[Sursa foto: Instagram]

Momentul a fost filmat

Vecinii Nicăi, așa cum îi spuneau apropiații, au rămas șocați atunci când au văzu trupul neînsuflețit al tinerei de 24 de ani, întins pe trotuar. Influencerița era doar în lenjerie intimă și în adidași, în momentul în care s-a aruncat în gol. La fața locului s-au deplasat imediat autoritățile și echipajele de salvare, însă din nefericire a fost prea târziu.

Veronica a murit până la venirea ambulanței. Oamenii sunt de-a dreptul îngroziți și au început să arunce în aer tot felul de speculații. Mulți internauți au observat în fotografiile ajunse pe internet cu cadavrul Veronicăi, faptul că nu exista niciun gram de sânge pe jos, ceea ce lor li se pare imposibil căci fata s-a prăbușit de la etaj.

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Comentarii internauți[Sursa foto: Instagram]

Imagini cu puternic impact emoțional- avem primele imagini cu Veronica după ce influencerița și-a luat viața la doar 24 de ani. Mai mulți vecini au surprins momentul în care cadavrul fetei zăcea pe jos, lângă clădire. Criminaliștii au fotografiat trupul neînsuflețit al fetei.