Cum a ajuns Selly la 3 milioane de abonați pe Youtube. Care este rețeta de succes a celebrului vlogger

Mulți se întreabă cum a ajuns Selly la 3 milioane de abonați pe youtube. Tânărul are o poveste de succes începută la 12 în dormitorul său.

Cum a ajuns Selly la 3 milioane de abonați pe Youtube[Sursa foto: Captură YouTube]

Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, este unul dintre idolii adolescenților. Datorită conținutului său de pe youtube, el este apreciat de milioane de tineri. Selly a povestit că s-a apucat de vlogging la 11 ani.

„Foarte mulți își doresc succesul peste noapte. Succesul, cu cât îl obții mai repede, cu atât de repede îl și pierzi. Au fost 8 ani, m-am apucat de când eram foarte mic. De la vârsta de 11 ani. Eu am reușit să avansez foarte mult. Învățam foarte ușor. Cei care se apucă de asta pentru bani, nu vor reuși. Dacă aveți o pasiune, lucrați la acea pasiune.

Să fiți mai buni decât ieri. Dacă o făceam pentru câștig, nu aș fi reușit.", a spus el în cadrul vlogg-ului său.

Pe 1 iunie Selly a anunțat că a înregistrat un număr de 3 milioane de abonați pe youtube. Parcursul său nu a fost ușor, a muncit mult și nu a sperat niciodată să ajungă aici.

„Am început în 2012, primul vlogg se numea < 10 lucruri despre mine >. Și de atunci am tot făcut vlogg-uri. Nu atrăgeau nimic. Conținutul nu era bun. Timp de 9 luni de zile, videoclipurile mele nu ajungeau la oameni. Eu nu o fac pentru cifre. Se făceau abonați foarte greu. 2018 este un an pe care îl voi ține minte toată viața, atunci am făcut 2 milioane de abonați', a mai spus el.

Care este rețeta de succes a lui Selly pe youtube

Cum a ajuns Selly să aibă succes[Sursa foto: Captură YouTube]

Selly recunoaște că rețeta de succes este bazată pe ingrediente bine definite.

"Consecvența, munca și timing-ul și strategia, dar și un pic de noroc. Trebuie să îți setezi obiective și să vezi cum le atingio. Trebuie să îți setezi drumul pe care vrei să mergi și să ai o continuitate și o consecvență. Să nu crezi că odată ce ai atins succesul nu mai ai șanse să cazi.", a spus el.

Din munca sa, el a reușit să-și cumpere mașină și după absolvirea liceului s-a mutat în București. El a răspuns curioșilor dornici să afle cât cîștigă, că poate să ajungă să încaseze și 10.000 de euro pe lună, în funcție de vizualizări.

„Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an”, a explicat Selly, pentru urmăritorii săi de pe Instagram.