Copiii Larisei Drăgulescu, infectați cu COVID-19. Au ajuns de urgență la spital: ”A venit ambulanța și nu au știut nici ei ce să facă”

Larisa Dragulescu [Sursa foto: Captură YouTube] 17:52, Jan 15, 2022 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Larisa Drăgulescu a trecut prin momente de panică, după ce micuții ei au fost infectați cu SARS-COV-2. Vedeta a fost nevoită să meargă de urgență cu cei mici la spital, pentru că a fost foarte îngrijorată pentru starea lor de sănătate, după ce au luat virusul. Larisa a ținut să menționeze faptul că ea nu este infectată cu coronavirus, însă se află toți în carantină.

„Sunt în carantină, însă nu sunt eu infectată. Din nefericire sunt copiii mei, și nici nu s-au simțit foarte bine, nu a fost o formă prea ușoară, dar trebuie să stau și eu cu ei în carantină, izolată cu ei. Fetița a făcut temperatură foarte mare, până la 40, făcea din trei în trei ore. I-am administrat eu medicamente și tot ce am știut, și comprese de toate felurile, însă nu a funcționat, și până la urmă am sunat la 112, a venit ambulanța, și nu au știut nici ei ce să facă, decât să ne ia la spital”, a precizat vedeta, la un post de televiziune. Larisa și-a îngrijit cei doi copii așa cum a știut mai bine, însă într-un final a apelat la ajutorul medicilor, căci fetița ei a făcut temperatură mare.

Larisa Dragulescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Larisa Drăgulescu, în izolare la domiciliu

Vedeta a spus că a primit o rețetă, tratament pe care-l urmează acasă. Larisa a dezvăluit că s-a speriat foarte tare, că baiatul parcă ar avea gripă, iar fetița a făcut încontinuu febră.

„ Ne-a dat o rețetă, tratament și facem acasă, plus că a iesit imediat, a doua zi, și băiețelul cu PCR-ul la fel, a ieșit și el pozitiv și a trebuit să stau acasă, să am grijă de amândoi, că nu ne internam toți trei. Acum sunt puțin mai bine, dar nu pot să zic că sunt chiar bine, dar au simptome foarte diferite. Băiatul zici că are gripă, tușește foarte urât, e foarte răgușit, n-a făcut febră, iar fetița a făcut febră încontinuu și nu tușește. M-am speriat foarte tare, nu mi s-a mai întâmplat să nu mă descurc cu ei până la vârsta asta”, a mai spus Larisa Drăgulescu, la TV.

