În spitalul Elias cam aşa se procedează cu închiderea uşii ermetic, prin care intră frigul de afară depe balcon! Copiii trebuie să accepte situaţia în felul acesta”, spune mama.

3 decembrie 2019. Spitalul Elias, unde printre pacienti cu boli grave sunt si copii. Alexandra este una dintre mamicile si-a adus baietulul de 1 an si 11 luni la camera de garda. Medicii i-au spus ca are pneumonie si au decis sa il interneze. Cand a ajuns cu micutul in salon, a avut parte de un soc. In loc sa fie cald, in încăpere era la fel de frig ca afară. Vântul șuiera la propriu.

Alexandra Vlăduț, mamă: „Am vazut ca vine curent si m-am mirat de unde este acel curent rece si dupa aceea m-am dus sa verific usile...am vazut ca usa de la balcon pur si simplu nu se inchidea”.

Citeste si: Prima declarație a lui Cătălin Botezatu, după accidentul din Capitală! „Roțile s-au blocat și...” EXCLUSIV

Citeste si: „Capul lui mami s-a întristat prea mult”. Ultimele cuvinte ale unei femei, către copiii ei, înainte de a se spânzura

Mama spune ca a anuntat asistentele ca usile de la balcon si de la intrarea in salon nu se inchid. Răspunsul cadrelor medicale a venit rapid.

Alexandra Vlăduț, mamă: „Cam cum se doarme noaptea în acest salon...şi cam aşa se deschide, cam aşa se închide şi cam aşa rămâne"

Pentru ca nu a avut de unde sa isi aduca un radiator, femeia a improvizat: ca să nu mai intre frigul, a legat clanța de la ușa cu perdeaua de la geam.

Mai bolnavi decât au venit, mama și copilul au plecat din spital, pe propria răspundere. Conducerea spitalului Elias a refuzat sa ofere o reactie in acest caz.

Din păcate, situații similare s-au tot repetat în spitalele din țară. Prea puține măsuri au fost luate, în ciuda plângerilor făcute de pacienți.