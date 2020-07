In articol:

Situație dramatică într-o comună olteană, după ce o fetiță de cinci ani a fost căutată de peste 100 de persoane. Minora a fost dată dispărută, chiar de bunică. Bătrana a sesizat imediat polițiștii prin apel la 112. Toată întâmplarea a avut loc în comuna Făgețelu, din județul Olt, iar oamenii legii au căutat-o pe micuță noaptea trecută, chiar după ce femeia i-a anunțat.

Unde a fost găsită minora

Fetița din Olt a fost căutată timp de două ore, de aproximativ 120 de persoane. Copila a fost găsită într-un loc, unde nimeni nu s-a gândit s-o caute: sub pat. Polițiștii olteni au ținut să precizeze că minora dormea sub un pat din interiorul locuinței.

”O femeie, din comuna Făgețelu, a sesizat prin apel de urgență SNUAU 112, faptul că nepoata sa, în vârstă de 5 ani, a dispărut din locuință și nu poate fi găsită. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, fiind adus și un câine de urmă. În sprijinul poliștilor au venit peste 120 de persoane, jandarmi, lucrători ISU și voluntari de pe raza comunei, care s-au mobilizat și au început căutările în zona din apropierea casei precum și pe raza satului unde locuia aceasta. După aproximativ 2 ore de căutări, minora a fost găsită, dormind, sub un pat din interiorul locuinței”, au declarat reprezentanții IPJ Olt.