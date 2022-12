Corina Bud, sensibilă când vine vorba de fiul ei! Cum este relația lor acum, după ce Robin a devenit adolescent cu buletin? "Mai sunt tentații la vârsta lui" | EXCLUSIV

In articol:

Corina Bud este o cântăreață din țara noastră care și-a ținut mereu fanii cu sufletul la gură. Prin piesele ei antrenante, trupul ei de invidiat și aparițiile care mai de care mai inedite, vedeta a știu mereu să-și cucerească publicul.

Corina Bud, adevărul despre relația cu fiul ei

Din păcate pentru fanii ei, cântăreața a lipsit pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, ceea ce i-a îngrijorat pe cei care o iubesc. Acum a revenit în forță și e gata să recucerească topurile muzicale.

Corina își iubește extrem de mult fiul, care tocmai a împlinit vârsta perfectă pentru buletin. Deși este foarte excentrică și se postează fără inhibiții, în ceea ce privește viața de familie preferă să fie discretă. Totuși, WOWbiz a stat de vorbă cu artista și a făcut-o să povestească despre relația e care o are cu fiul ei. Familia lor a suferit câteva urcușuri și coborâșuri, mai ales în perioada divorțului Corinei de Nelu Bud. Se apre

"Nu am probleme cu fiul meu. Dincolo că sunt o mamă bună și cu normă întreagă și sunt tot timpul lângă el, suntem foarte buni prieteni și cred că asta e foarte important, pentru că el îmi spune absolut tot și eu pot să îl sfătuiesc atunci când nu are idei grozave, dar, în general, e educat foarte bine și mă bazez pe treaba asta. Chiar dacă mai sunt tentații la vârsta lui, uneori anturaj mai prost, deși din câte știu eu nu e prost, dar știi cum e, că mai vine câte unul. Eu cred că el este foarte puternic și știe ce are de făcut. Mă bazez pe asta, nu îmi fac griji.", a declarat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Motivul pentru care Corina Bud a lipsit o perioadă lungă din lumină reflectoarelor

Corina Bud a răspuns la curiozitatea tuturor. Artista a apărut din nou în lumina reflectoarelor și a vorbit despre viața sa, dar și despre ceea ce a făcut în timpul când fanii nu au mai văzut-o la TV.

"Și mie mi-a fost foarte dor. Nu înțeleg de ce aveți senzația că am lipsit atât de mult. Eu doar nu am mai lansat muzică, dar am fost prezentă pe rețelele de socializare, pe Instagram de fapt, că pe Facebook nu. Pur și simplu am simțit nevoia să îmi dau timp și mie, pentru că mi-am dorit să călătoresc foarte mult și pentru că l-am crescut pe Robin, ani de zile până acum, când are deja buletin. Mi-am dat și eu voie să călătoresc și să fac lucruri și pentru mine. Dar, între timp, să știi că eu am lucrat foarte mult și am făcut multă muzică. Am cât pentru trei albume și acum, anul ăsta, o să vă săturați de mine, pentru că vin cu ele așa, pe bandă rulantă.", a explicat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

