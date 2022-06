Corina Chirac, apariție spectaculoasă la un eveniment! Artista trece cu brio testul trecerii timpului

In articol:

În ciuda trecerii timpului, Corina Chiriac pare că rămâne neschimbată. Artista a atras toate privirile la cel mai recent eveniment la care a fost prezentă, care a avut loc în urmă cu câteva zile. La cel 72 de ani ai săi, artista emană numai pozitivitate, optimism și demnitate. Timpul a trecut într-un mod grațios peste artistă, rămânând la fel de elegantă și cu zâmbetul pe buze, așa cum a fost în toate momentele în care a

apărut în fața fanilor ei.

Evenimentul a întrunit mai multe femei de succes din țara nostră, printre care s-a numărat și Corina Chiriac. De data aceasta a ales să poarte o ținută viu colorată, dar nu a uitat nici de accesoriile care o caracterizează, perechea de mărgele nelipsită din ținutele artistei. Alături de coafura care a consacrat-o, Corina Chiriac a atras toate privirile în cadrul evenimentului.

Corina Chriac a atras toate privirile

În ciuda faptului că are o carieră remarcabilă, de circa 50 de ani, Corina Chiriac are o situație financiară ușor sensibilă. Artista are o pensie care îi permite doar să supraviețuiască, astfel că este nevoită să reducă cât de mult poate din cheltuieli pentru a-și acoperi nevoile de bază.

De asemenea, Corina Chiriac a mărturisit la un moment dat că regretă că a făcut anumite lucruri pe propria cheltuială, astfel încât acum este nevoită să se lupte cu ceea ce are la îndemână, pentru că pensia pe care o primește lună de

lună de la stat nu este deloc una mare.

„Am, desigur, o pensie. Dincolo de asta, mi-am redus la minimă nece­si­tate cheltuielile. Poate că dacă bănuiam ce vremuri vin, nu mai scoteam CD-uri pe cheltuială pro­prie… Experienţa de viaţă m-a învăţat să răzbat în toate aspectele ei. Eu sunt un Scorpion supravieţuitor, prin spiritul meu liber”, povestea Corina Chiriac, într-un interviu.

Pe lângă faptul că nu duce prea bine din punct de vedere financiar, Corina Chiriac locuiește singură acum, luptându-se zi de zi cu singurătatea. Pentru ca ziua să treacă într-un mod plăcut, artista nu ezită să iasă în parc pentru a hrăni piscile sau porumbeii, iar acasă găsește un aliat remarcabil în lectură.

„Bunăoară, hrănesc pi­sicile şi porumbeii din cartier. Acest lucru face par­te din ritualul meu zilnic, cu tipic, cu ore fixe. Pare banal, dar nu e, pentru că îmi porţionează ziua în­tr-un mod benefic. Însă, cele mai impor­tante sunt preocupările intelec­tua­le: citesc cu nesaţ tot ceea ce mă pasionează”, a mai spus Corina Chiriac.