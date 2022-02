Laurei Lavric i s-a ascuns moartea tatălui ei! Cum a aflat artista că a rămas fără părinte: „Am leșinat lângă mașină”

In articol:

Laura Lavric este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară de la noi din țară. Interpreta se poate mândri cu o carieră la care mulți artiști din țara noastră doar visează și se bucură de un succes remarcabil atât în țară, cât și în străinătate.

O vedem de fiecare data pe Laura Lavric cu zâmbetul pe buze și mereu gata să-și distreze fanii, însă nu mulți sunt cei care știu prin ce greutăți a trecut artista de-a lungul vieții. A avut parte de un șoc în momentul în care a aflat că tatăl ei nu e mai află în viață.

Laura Lavric nu a știut că tatăl ei a murit

În momentul în care părintele artistei s-a stins din viață, Laura Lavric se afla într-un turneu de două luni în Canada. Familia interpretei a decis să-i ascundă această durere până cand va veni în țară, pentru că oricum nu s-ar fi putut întoarce acasă decât după ce turneul s-ar fi terminat.

Laura Lavric [Sursa foto: Instagram]

Cel care i-a dat vestea tragică a fost chiar fiul ei. În acel moment, Laura Lavric a avut parte de un șoc și a fost la un pas de leșin. A povestit totul în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Vestea morții celui care i-a dat viață a fost cu mult mai tragică cu cât artista a avut un vis care a prevestit că ceva rău avea să se întâmple, însă în acel moment se afla în spital fratele mamei sale și nu s-ar fi gândit nicio clipă că tatăl ei ar fi putut să pățească ceva rău.

„Cand a murit tata, eram în Canada. Nu mă așteptam să moară el, fratele mamei era bolnav. Eram în Canada și am visat că aveam geanta goală, eram îngrijorată rău, plânsă toată. Eram convinsă că o să se întâmple o nenorocire. Îl sun pe Victor (fiul meu). El tocmai se întorcea de la înmormântare. Nu a vrut să-mi spună. Aveam contract pentru turneul din Canada, nu puteam să plec, oricum. Și dacă mă întorceam, el fusese înmormântat deja. Toți au hotărât să imi ascundă asta. Turneul dura două luni. Fiul meu știa că țin mult la tata! L-am sunat atunci și tot eu eram supărată pe el, l-am repezit la telefon.

Când am ajuns acasă, el mă aștepta la aeroport. Avea barbă, purta doliu, eu l-am luat la rost că și-a lăsat barbă. Inainte să mă urc în mașină, mă prinde de mână și-mi spune că trebuie să-mi zică ceva. Mie nu mi-a venit să cred! Am leșinat lângă mașină. Până la Iași am plâns fară oprire! Am făcut și indigestie. A fost un șoc imens! Am facut o criză, nu mai puteam să mă mișc, nici să strig nu puteam. M-a tras fiul meu din pat, am ieșit în balcon, mi-am revenit!”, a povestit Laura Lavric în direct în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.