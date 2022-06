Cornel de la Vunk, ghinion pe scenă! Cum depășește artistul situațiile neplăcute: „Orice ar fi, trebuie să treci peste cu zâmbetul pe buze” | EXCLUSIV

In articol:

Cornel Ilie colindă țara în lung și în lat de aproape 30 de ani, de când există trupa Vunk, așa că a cunoscut mai toate scenele.

Cornel Ilie, solistul trupei Vunk: „Există stângăcii și dacă ai un rulaj sau o rutină foarte des practicată”

Unele îi mai pun probleme tehnice, însă, și după zeci de ani de carieră, lucru pe care Cornel îl tratează mereu cu umor.

Mai toți artiștii au căutat soluții creative în ultimii doi ani și jumătate ca să ajungă la public, chiar dacă restricțiile le-au limitat foarte mult aparițiile. Poate că cineva s-ar aștepta ca, odată cu redeschiderea tuturor scenelor și cu relaxarea măsurilor anti-COVID-19, trupele să aibă nevoie de o perioadă de adaptare când vine vorba de automatismele de pe scenă din cauza micilor stângăcii. Cornel Ilie crede că acestea pot apărea inclusiv la profesioniștii cei mai buni.

Citeste si: Alexandru Ciucu nu vrea să renunțe! Designerul a făcut recurs pentru custodia fetițelor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Există stângăcii și dacă ai un rulaj sau o rutină foarte des practicată. Noi, în perioada pandemiei, am găsit o formulă de a putea cânta în continuare, o formulă mai restrânsă, doar cu pian și chitară acustică, și am mers și atunci prin toată țara și am cântat. Stângăciile se întâmplă ori de la neatenție, ori de la contextul în care se întâmplă evenimentul. E multă lume, poate scena nu e echipată cum trebuie, intervine oboseala și așa mai departe, dar, tot timpul când se întâmplă, eu mă distrez”, a declarat Cornel Ilie într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cornel Ilie de la "Vunk", declarații emoționante pentru fosta soție, la un an de la divorț: "Există dragoste după iubire"

Cornel Ilie: „Mie îmi vine să râd și când pic prin scenă”

Vunk și-au obișnuit fanii de-a lungul timpului cu umorul din muzica și videoclipurile lor, iar Cornel tratează lucrurile cu o doza sănătoasă de umor și când se află pe scenă, la un spectacol live. Acest lucru l-a ajutat să iasă elegant din situații neplăcute, cum ar fi momentul în care a picat prin scenă la unul dintre show-urile sale.

„Mie îmi vine să râd și când uit un vers, și când se strică sau nu se aude ceva, și când pic prin scenă, pentru că se întâmplă să se rupă o scândură. Nu mi s-a întâmplat de curând...acum vreo trei ani. N-am pățit nimic, din fericire, dar orice s-ar întâmpla, eu mă distrez foarte tare. O parte din profesia unui artist, cu orice s-ar ocupa, este să facă față și la neprevăzut, și asta este o chestiune pe care o ai în sânge sau n-o ai. Eu, din fericire, m-am prins că reacționez OK în regim de urgență, așa că să vină problemele, că eu mă descurc!”, le-a spus amuzat Cornel Ilie jurnaliștilor WOWbiz.