Cornel Dinu, adevărul despre dependența de alcool: "Cred că de două ori în viață..." Declarații sincere în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Cornel Dinu [Sursa foto: Captură YouTube] 23:39, iun 29, 2021 Autor: Adriana Cristiana

In articol:

Cornel Dinu, fostul jucător și antrenor de fotbal, a fost invitat, în seara aceasta, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Sportivul a vorbit despre una dintre cele mai dezbătute subiecte din mediul online- dacă a fost sau nu dependent de alcool.

Cornel Dinu, declarații sincere despre dependența de alcool

S-a tot speculat, de-a lungul vremii, că ar fi dependent de alcool. Însă, fostul jucător de fotbal a decis să spună adevărul despre perioada tumultoasă din viața lui.

Citeste si: Cornel Dinul, simbolul fotbalului românesc vorbește astăzi, la “40 de întrebări cu Denise Rifai” despre blaturile și mita din fotbal “Atențiile respective pentru arbitri se practicau și se practică în toată lumea…”

Cornel Dinu recunoaște că au existat două moment în viața lui când a exagerat cu băuturile alcoolice, însă niciodată nu a fost vorba de ceva grav. Întotdeauna era alături de oamenii dragi, se simțeau bine împreună, dar putea să se bucure de prezența acestora și fără a consuma ceva.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Cornel Dinu la 40 de întrebări cu Denise Rifai[Sursa foto: Captură YouTube]

Pe lângă toate acestea, fostul secretar de stat în Ministerul Sporturilor a mai adăugat faptul că nu dispunea de timpul necesar pentru a se relaxa în așa mod.

În continuare, a mai adăugat faptul că în '83 a avut parte de niște probleme medicale, care l-au pus serios pe gânduri, însă acestea nu erau din cauza alcoolului.

Citeste si: Cine este Corneluş Dinu, fiul înfiat a lui Cornel Dinu. Este un familist convins și deține două afaceri care nu au legătură cu fotbalul

"Cred că de două ori în viață, au fost exagerări foarte mari. Nu aveam când să bem damigene, canistre. Mai era câteodată liber și aveam un anturaj de oameni deosebiți, majoritatea nu mai sunt printre noi, dar nu am băut cantități industriale. Era un acompaniament la masă, discuția era ornată și cu vin, dar în niciun caz nu am ajuns la momente dramatice.

E adevărat că dupa ceva timp organismul era slabit, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza unor ajutatori pe care mi i-au dat doctorii. Mi-a dat un doctor o pastiluta, am luat-o si apoi am cazut pe gazon. Cred ca în 83 am avut niște date medicale care m-au pus pe ganduri, nu ca eram dependent de alcool. Aș vrea și acum, dar mi-am băut cantitatea", a declarat Cornel Dinu, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.