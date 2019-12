Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, a murit într-un tragic accident petrecut acum câteva zile în Spania, lângă Valencia. Doina Belu, nașa de cununie a lui Galeș, a explicat duminică, pentru WOWbiz.ro, condițiile dramatice în care s-a petrecut accidentul de circulație. ”Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic... Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, ne-a declarat în exclusivitate Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș.

Faptul că Galeș nu purta centură de siguranță, aspect fatal, este confirmat și de o filmare mai veche, de la ACASĂ TV, în care Ileana Ciuculete și Cornel Galeș au fost eroii unui reportaj. Plecând de acasă la studioul de înregistrări, Ciuculete și Galeș sunt filmați în mașina personală, cu Cornel la volan, în câteva cadre apărând clar și Galeș, care nu purta centura de siguranță!

Ziua de 1 decembrie a fost una dramatică pentru toți apropiații lui Cornel Galeș. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări.

Cornel Galeș avea 60 de ani, petrecuse cu o noapte înainte de tragedie și a murit într-un accident de circulație. "ne-a spus aseară Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș devenind astfel realitate.