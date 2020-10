Cornel Ilie și Lidia Buble

Cornel Ilie și Lidia Buble au lansat cu doar câteva zile înainte o piesă intitulată „Vino, du-te”. Din videoclipul melodiei, cei doi cântăreți par că au chimie pe care fanii au sesizat-o imediat și chiar și povestea piesei este despre doi îndrăgostiți care trăiesc o dramă. Toate acestea nu au făcut altceva decât să întărească ideea că relația lor a depășit granițele unei simple prietenii.

In articol:

Fanii au început să speculeze că cei doi ar fi într-o relație pentru că solistul trupei Vunk tocmai a divorțat în urmă cu o lună, printr-o postare publicată pe pagina personală de Instagram:

„De-a lungul timpului oamenii au făcut ca termenul divorț să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși unul prin celălalt.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”

Cornel Ilie și Lidia Buble, declarații despre posibila relație

În continuare, ce a stârnit și mai multe controverse a fost un alt mesaj postat de Cornel Ilie: „Nu există timpul potrivit, există doar timp și ceea ce alegi să faci cu el.”

Lidia Buble a anunțat, ferm, în cadrul unei emisiuni televizate, că între ea și solistul trupei Vunk nu există, sub nicio formă, o relație: ”Nu e prima dată când se scrie că am o relație cu vreun artist cu care am colaborat. Noi avem o relație de prietenie și atât. Suntem gemeni, practic știm totul unul despre celălalt și mă bucur pentru colaborarea asta” .

Chiar și fostul iubit al Lidiei Buble, Răzvan Simion, a repostat noua piesă a celor doi pe pagina sa de socializare, unde i-a etichetat pe amândoi, sub mesajul: “Este un super hit”.