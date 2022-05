Cornel Palade a luat un „digestiv” ca să prindă curaj pe scenă: „Euforia durează puțin, după care urmează prăbușirea” | EXCLUSIV

In articol:

Cornel Palade se simte pe scenă ca peștele în apă și a trecut demult de momentele în care lupta cu emoțiile înainte să apară în fața publicului. La începutul carierei sale în divertisment, însă, lucrurile nu stăteau deloc așa, ceea ce l-a împins pe Palade să încerce o strategie clasică de încurajare la unul dintre spectacole, una care

Cornel Palade: „N-am mai avut control, am dat peste niște microfoane.”

nu a avut rezultatul așteptat.

Nu e ceva neobișnuit în showbiz ca cineva să ia un mic „stimulent” înainte de a urca pe scenă, iar Cornel Palade cunoaște foarte bine ce înseamnă să te amețești un pic prea tare pentru show. Ceea ce trebuia să fie o gură de băutură, care să dezlege limba unui tânăr comediant emoționat, aflat la începuturile sale ca om de divertisment, s-a transformat într-o beție care l-a pus în încurcătură pe Palade.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Înaintașii noștri ne-au învățat că e bine să ai un pic de curaj înainte să intri în scenă și zic să iau o votcă mică. Dacă iei o votcă mică, o iei și pe următoarea mică și tot așa. Într-o zi eram în scenă, n-am mai avut control, am dat peste niște microfoane, au căzut alea și mi-am zis că este o falsă impresie că dacă bei, ai curaj. Este o prostie, pentru că n-ai niciun fel de control! Euforia durează puțin, după care urmează prăbușirea. Și atunci am zis nu! Nu trebuie să bei niciodată când intri în scenă, absolut nimic, pentru că trebuie să-ți lași sufletul, energiile, inima să funcționeze liber în acord cu publicul pe care-l ai în fața ta. Atunci se realizează conexiunea perfectă între tine și public”, a dezvăluit Cornel Palade în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Mai sunt sau nu Cornel Palade și Romică Țociu prieteni? Adevărul despre relația actuală a celor doi actori: ”Nu am mai fost văzuți împreună de peste doi ani”

Cornel Palade: „Ne aflăm în zona ezotericului!”

Prins într-o situație dificilă, cu simțurile ușor amorțite și cu „busola” dată peste cap, Cornel Palade nu s-a panicat. Cu talentul său fantastic pentru umor și autoironie, Palade a făcut în așa fel încât publicul a râs cu el, și nu de el. Comediantul a glumit pe seama lipsei sale de echilibru la intrarea în scenă și a dat vine pe forțe dincolo de lumea pe care o vedem.

„Sigur că am glumit! Am zis <<Se întâmplă ceva! Ne aflăm în zona ezotericului! Microfoanele au început să se miște pe scenă și, când n-am fost atent, au început să dea peste mine!>> Lumea a început să râdă și am ieșit din situația aia. Colegii cu sculele, cu microfoanele, îți dai seama că nu s-au simțit bine!”, a adăugat Cornel Palade.