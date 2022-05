Mai sunt sau nu Cornel Palade și Romică Țociu prieteni? Adevărul despre relația actuală a celor doi actori: ”Nu am mai fost văzuți împreună de peste doi ani”

In articol:

De zeci de ani, Romică Țociu și Cornel Palade formează un cuplu vestit de actori, aducând, ori de câte ori au ocazia, zâmbetul pe buzele celor care îi privesc.

La teatru, la evenimente private ori publice, pe micul ecran, de-a lungul carierei pe care o au, cele două vedete au apărut numai împreună.

Ceea ce a i-a făcut să fie mereu văzuți ca o pereche puternică, veselă, carismatică și de nedespărțit.

Cornel Palade și Romică Țociu, colegi și prieteni pe viață

Asta, însă, până nu de mult, când au început să apară în spațiul public tot felul de speculații. Gurile rele au tot spus că cei doi actori ar fi ajuns să își spună ”adio” și să rupă relația de prietenie.

Mult timp nu au mai fost văzuți împreună, iar asta a condimentat și mai mult zvonurile apărute, pe care acum Romică Țociu le dezminte cu hotărâre.

Actorul spune că pandemia i-a făcut pe el și pe Palade să nu mai apară împreună, pentru că evenimentele s-au redus considerabil, dar prietenia lor rezistă orice ar fi.

Nu trece zi fără să nu se audă și spune că nici nu-și poate închipui cum ar fi să urce pe scenă alături de altcineva.

Tocmai de aceea, toate planurile profesionale de viitor și le fac numai împreună.

„Noi nu am mai fost văzuți de peste doi ani împreună, pentru că a fost pandemie. Iar eu am avut șansa extraordinară de a participa la „Te cunosc de undeva! două ediții la rând, și de aici au tras oamenii concluziile. Dar nu este așa. La noi este ca într-o căsătorie, până când moartea ne va despărți. Niciodată și cu nimeni altcineva nu aș putea să fac asta, decât cu bunul meu coleg și prieten Cornel Palade. Relația dintre noi este extraordinară, ne sunăm în fiecare zi, ne facem planuri, muncim, mai avem spectacole, mai așteptăm proiecte. Important este că suntem împreună și sănătoși”, a declarat Romică Țociu, notează Viva.

Pe lângă relația de prietenie și colegialitate, pe Romică Țociu îl leagă de Cornel Palade și o imensă recunoștință, subliniază el.

Vedeta declară că cel care l-a ajutat să pășească spre celebritatea de care se bucură astăzi este chiar Cornel Palade. În 1989 avea să i se schimbe complet viața lui Țociu, tocmai de aceea spune mereu că cel care astăzi îi este coleg de scenă și prieten la cataramă i-a fost la început unul dintre cei mai buni mentori, fiind cel care i-a remarcat din prima talentul actoricesc.

”Eu și Cornel ne-am cunoscut la Galați, unde el era deja actor, iar eu venisem la un festival al brigăzilor regionale CFR din România. Era decembrie 89 și Cornel l-a rugat pe un regizor de la București să le pună în scenă la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galați un spectacol. Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea „pe unul tare de la Craiova. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut. De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa. Am dat o probă la Nae Leonard, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat”, a mai completat celebrul actor.